Назван необычный способ сделать секс ярче и чувственнее

Фото: iStock/kicsiicsi
Секс-эксперт Анна Ричардс призвала на время отказаться от проникающего секса, чтобы сделать интимную жизнь ярче и чувственнее, передает Daily Star.
По словам эксперта, наиболее сильные впечатления можно получить в том случае, если внести в привычную рутину что-то новое. Говоря о сексе, Ричардс рассказала о том, чтобы научиться наслаждаться прелюдией и не ждать, что она приведет к половому контакту.
Доктор отметила, что для пар полезно сконцентрироваться на том, чтобы доставить друг другу удовольствие с помощью других методов. Ричардс пояснила, что хорошей прелюдией может стать массаж, эротические игры, секс-игрушки и сообщения эротического характера.
Ранее мужчина рассказал о неожиданной причине потери сексуального влечения к жене. По его мнению, потеря влечения произошла из-за того, что супруга увеличила губы и сделала подтяжку лица и шеи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Сексолог оценила пользу мастурбации для здоровья
Врач раскрыл неожиданную пользу регулярного секса
Сексолог раскрыл, что убивает интим после 50 лет
Доктор отметила, что для пар полезно сконцентрироваться на том, чтобы доставить друг другу удовольствие с помощью других методов. Ричардс пояснила, что хорошей прелюдией может стать массаж, эротические игры, секс-игрушки и сообщения эротического характера.
Читайте также:
Сексолог оценила пользу мастурбации для здоровья
Врач раскрыл неожиданную пользу регулярного секса
Сексолог раскрыл, что убивает интим после 50 лет
Екатерина Коршунова