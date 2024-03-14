Названа стоимость самого дорогого пентхауса в Москве

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Пентхаусы (просторные квартиры на верхних этажах) в Москве за три года подорожали на 66%.
Самый дорогой из них выставлен на продажу за 7,33 миллиарда рублей, сообщает «Ведомости» со ссылкой на доклад консалтинговой компании NF Group.
В 2021 году средняя цена пентхаусов составляла 1,8 миллиона рублей за квадратный метр, а к 2024 году выросла до 3 миллионов рублей. За последний год цены на пентхаусы в элитных жилых комплексах столицы увеличились на 11%.
Самый дорогой лот — квартира площадью 863 квадратных метра в жилом комплексе Le Dome на Соймоновском проезде, напротив храма Христа Спасителя. Стоимость квадратного метра в этом случае составляет 8,4 миллиона рублей, что стало абсолютным рекордом.
В 2023 году самые дорогие пентхаусы в Москве были проданы в Гранатном переулке и в башне «Федерация». В первом случае многокомнатная квартира площадью 950 квадратных метров стоила 2,8 миллиарда рублей (2,9 миллиона рублей за квадратный метр), во втором — 2,5 миллиарда рублей (5,5 миллиона рублей за квадратный метр). Отмечается, что цены на пентхаусы зачастую в 2–2,5 раза выше, чем на другие квартиры в том же доме.
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В 2021 году средняя цена пентхаусов составляла 1,8 миллиона рублей за квадратный метр, а к 2024 году выросла до 3 миллионов рублей. За последний год цены на пентхаусы в элитных жилых комплексах столицы увеличились на 11%.
В 2023 году самые дорогие пентхаусы в Москве были проданы в Гранатном переулке и в башне «Федерация». В первом случае многокомнатная квартира площадью 950 квадратных метров стоила 2,8 миллиарда рублей (2,9 миллиона рублей за квадратный метр), во втором — 2,5 миллиарда рублей (5,5 миллиона рублей за квадратный метр). Отмечается, что цены на пентхаусы зачастую в 2–2,5 раза выше, чем на другие квартиры в том же доме.
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Артем Кузьмин