Названы итоги года компании по переработке полимерных отходов Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В 2024 году мусороперерабатывающие комплексы «Нева» и «Восток» отобрали 44 компонента вторсырья. На переработку пошло 70% отходов — до 15% вторсырья, а 30% органических отходов превратили в техногрунт. Из 25% отходов произвели альтернативное топливо, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Разработаны цеха по изготовлению и обслуживанию комплектующих для главного и дополнительного оборудования с использованием 3D-сканера. на 60% завершено создание инновационной системы дегазации. Её цель — использование биогаза для производства электричества, нейтрализация неприятных запахов и уменьшение отрицательного влияния на экологию.
Экспериментальная теплица площадью 128 квадратных метров начала свою работу. В течение года был собран первый урожай, включающий плодовые культуры и растения для ландшафтного дизайна.
За один год на объектах по утилизации отходов «Восток» и «Нева» было организовано около 60 экскурсий и отраслевых дискуссий.
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Дайана Хусинова