В Московской области в 2024 году совершили более 200 миллионов поездок на такси

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С начала года в Московской области пассажиры совершили более 200 миллионов поездок на такси. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поездок увеличилось более чем на 9%, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Каждый день в регионе на линию выходят более 65 тысяч автомобилей такси, которые совершают около 550 тысяч поездок — примерно 1,3 миллиона человек в сутки. Наибольшее количество поездок было совершено в Красногорске, Одинцово, Химках, Люберцах и Домодедово.«На сегодняшний день в перевозках пассажиров Подмосковья задействовано порядка 118 тысяч автомобилей такси. Из них более 98% — машины экологического класса не ниже ЕВРО-5. Московская область – один из первых регионов, кто ввел такое требование к автомобилям такси», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
В Подмосковье постоянно совершенствуют качество услуг и повышают уровень безопасности пассажиров. В этом году ключевой акцент в контроле над работой таксистов сделан на профилактике. Инспекторы министерства проводят беседы с водителями, которые недавно начали работать. Это помогает снизить количество нарушений в такси.
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В целях повышения уровня комфорта и безопасности с сентября 2024 года в регионе была введена добровольная аттестация водителей такси на знание правил работы, расположения объектов инфраструктуры и порядка действий в экстренных ситуациях. Уже 23,4 тысячи водителей успешно прошли тестирование. Однако с 1 марта следующего года эта процедура станет обязательной. Те водители, которые не пройдут обязательную аттестацию, не смогут принимать заказы.
В соответствии с региональным законодательством, автомобили такси должны иметь белый кузов, жёлтую светоотражающую полосу по бокам, серую полосу по нижнему периметру, шашечный пояс на бортах и световой фонарь на крыше. Экологический класс автомобиля должен быть не ниже стандарта ЕВРО 5. Это соответствует целям Транспортной стратегии России до 2030 года.
В настоящее время в Московской области работает более 34 тысяч перевозчиков и 14 компаний, предоставляющих услуги заказа легковых такси.
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