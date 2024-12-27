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В Московской области в 2024 году совершили более 200 миллионов поездок на такси

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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С начала года в Московской области пассажиры совершили более 200 миллионов поездок на такси. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поездок увеличилось более чем на 9%, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На сегодняшний день в перевозках пассажиров Подмосковья задействовано порядка 118 тысяч автомобилей такси. Из них более 98% — машины экологического класса не ниже ЕВРО-5. Московская область – один из первых регионов, кто ввел такое требование к автомобилям такси», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Каждый день в регионе на линию выходят более 65 тысяч автомобилей такси, которые совершают около 550 тысяч поездок — примерно 1,3 миллиона человек в сутки. Наибольшее количество поездок было совершено в Красногорске, Одинцово, Химках, Люберцах и Домодедово.



В Подмосковье постоянно совершенствуют качество услуг и повышают уровень безопасности пассажиров. В этом году ключевой акцент в контроле над работой таксистов сделан на профилактике. Инспекторы министерства проводят беседы с водителями, которые недавно начали работать. Это помогает снизить количество нарушений в такси.

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В целях повышения уровня комфорта и безопасности с сентября 2024 года в регионе была введена добровольная аттестация водителей такси на знание правил работы, расположения объектов инфраструктуры и порядка действий в экстренных ситуациях. Уже 23,4 тысячи водителей успешно прошли тестирование. Однако с 1 марта следующего года эта процедура станет обязательной. Те водители, которые не пройдут обязательную аттестацию, не смогут принимать заказы.

В соответствии с региональным законодательством, автомобили такси должны иметь белый кузов, жёлтую светоотражающую полосу по бокам, серую полосу по нижнему периметру, шашечный пояс на бортах и световой фонарь на крыше. Экологический класс автомобиля должен быть не ниже стандарта ЕВРО 5. Это соответствует целям Транспортной стратегии России до 2030 года.

В настоящее время в Московской области работает более 34 тысяч перевозчиков и 14 компаний, предоставляющих услуги заказа легковых такси.

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#итоги
#водители
В Подмосковье за год провели более 150 проверок по содержанию территорий и домов
27 декабря 2024, 14:54

Свыше 150 профилактических визитов провели инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.
«62 визита было проведено в рамках жилищного надзора, 55 — в ходе лицензионного контроля, 35 — в рамках надзора в сфере ЧС и 12 — в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства», — уточнили в министерстве.
В ходе профилактического визита инспектор рассказывает об обязательных требованиях и порядке их соблюдения, информирует об ответственности за несоблюдение или нарушение установленных нормативов, даёт рекомендации о том, как устранять выявленные недочёты и отвечает на вопросы по объекту, который проверяет.

Полная информация о деятельности инспекторов размещена на сайте министерства.

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#минчистоты
#проверки
#инспектор
#московская область
#подмосковье
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Богачей Франции призвали забыть 2024 год
Состояние богатейших людей Франции сократилось на 70 миллиардов долларов
27 декабря 2024, 14:53

Фото: istockphoto/scyther5

Совокупное состояние богатейших миллиардеров Франции в 2024 году заметно сократилось. Этот неудачный год им следует поскорее забыть.
Об этом пишет информационное агентство Bloomberg. Аналитики издания подсчитали, что общее состояние Бернара Арно, Франсуазы Бетанкур Мейерс и Франсуа Пино — одних из самых богатых людей в мире — упало на рекордные 70 миллиардов долларов. Причина этого — в снижении спроса на предметы роскоши и общей политической нестабильности.

В публикации отмечается, что это трио миллиардеров стало свидетелями того, как их благосостояние подрывает распродажа ценных бумаг, принадлежащих им отраслевых гигантов. Таких, например, как LVMH, L’Oréal SA и Kering SA. Например, последняя из этого перечня, владеющая всемирно известным брендом Gucci, потеряла 41% своей стоимости.

Падение спроса в КНР привело также к резкому снижению стоимости акций LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).

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#распродажа
#франция
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В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали, как выбирать консервированные овощи
27 декабря 2024, 14:36

Фото: istockphoto.com/pilipphoto

Блюда с консервированными овощами, а также заготовленные летом фрукты из банок часто входят в новогоднее меню. Советами о том, как выбрать качественные консервы, поделились специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Прежде всего необходимо внимательно осмотреть банку: на ней не должно быть никаких повреждений. Затем нужно проверить наличие маркировки, так как только маркировка гарантирует, что продукт был изготовлен легально, с соблюдением всех правил и санитарных норм. Рекомендуется также обратить внимание на стандарт производства, состав и, конечно, дату изготовления и срок годности», — говорится в сообщении.
Отдельные рекомендации касаются выбора консервированных помидоров: важно, чтобы рассол был прозрачным, кожица не лопнувшей, а сами плоды — цельными.

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#минсельхозпрод мо
#консервы
#продукты
#овощи
#фрукты
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Появились новые сведения об отмене массовых новогодних туров в Анапу
Массовых отмен новогодних туров в Анапу не зафиксировано
27 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock/Madhourse

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию о массовых отменах новогодних туров в Анапу. Об этом пишет РИА Новости.
По данным ассоциации, объем аннуляций заездов на Новый год не превышает 2,6% за несколько дней, что говорит о стабильной ситуации на туристическом рынке.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что аннуляции туров происходят постоянно и могут быть вызваны различными причинами, такими как болезни, рабочие обязательства или желание выбрать более доступное направление для отдыха. Он добавил, что несмотря на некоторые отмены, туристы продолжают активно бронировать поездки в Анапу на новогодние праздники.

В АТОР также подчеркнули, что информация о 90% отмен бронирований, распространяемая в СМИ, является некорректной и не подтвержденной. Ассоциация призывает к более тщательному подходу к проверке фактов и информированию общественности о текущей ситуации в туристической отрасли.

«Мы не видим серьезных причин для «массовых аннуляций» новогодней Анапы. Возможно, не все понимают, что на Новый год туристы едут на этот курорт в качественные отели с подогреваемыми бассейнами, системой «все включено» и хорошей инфраструктурой. Они не купаются в море и не ходят на пляж», – процитировали в сообщении PR-директора туроператора «Интурист» Дарью Домостроеву.

Загрязнение мазутом в Анапе: химический запах Чёрного моря и последствия на десятилетия для природы и туризма
Загрязнение мазутом в Анапе: химический запах Чёрного моря и последствия на десятилетия для природы и туризма

15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Согласно данным экстренных служб, танкеры перевозили примерно 9,2 тысячи тонн мазута. По предварительным оценкам источника РИА Новости, в море могло оказаться около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

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#крушение
#рф
#анапа
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В Балашихе открылась после капремонта детская школа искусств
27 декабря 2024, 14:13

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детская школа искусств №3 в Балашихе открылась после капитального ремонта, учеников и педагогов поздравили с этим событием первый заместитель министра стройкомплекса Московской области Марат Сибатулин, замминистра культуры и туризма Подмосковья Павел Родин и глава округа Балашиха Сергей Юров, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

«В ходе капитального ремонта в задании школы обновили фасад, крышу, все инженерные коммуникации, а на втором этаже сделали концертный зал на 75 мест со сценой и роялем», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В детской школе искусств №3 учатся 365 детей, однако теперь, после обновления здания, там смогут обучать до 500 человек. В школе ребята учатся играть на пианино, духовых инструментах, скрипке, также там есть отделение изобразительного искусства, вокально-хоровое и хореографическое отделения.

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#балашиха
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Подмосковье лидирует по количеству маркировки сухих кормов для животных в России
27 декабря 2024, 13:59

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Московская область лидирует по количеству маркированных сухих кормов для животных в России. После вступления в силу обязательных правил для этого сегмента рынка было промаркировано более 102 тысяч тонн сухого корма, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Представители Союза предприятий зообизнеса заявили о хорошей подготовке отрасли к запуску новой системы маркировки. Компании прошли обучение и получили помощь от экспертов оператора системы «Честный Знак», что способствовало успешному внедрению изменений.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что с 1 марта 2025 года в России вводится обязательная маркировка влажных кормов. Это коснётся и тех магазинов, которые уже подключены к системе. Процесс перехода для них будет проходить без изменений. Оператор маркировки также предоставляет бесплатные инструменты для упрощения работы с новыми требованиями.

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#маркировка
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#минсельхозпрод мо
#животные
#подмосковье
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Подмосковный ветеринарный колл-центр будет работать в праздники без выходных
27 декабря 2024, 13:59

Фото: пресс-служба Мисельхозпрода МО

Единый колл-центр Московской области по вопросам ветеринарии будет работать во время новогодних каникул ежедневно по двенадцать часов в стуки, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Ветеринарный колл-центр Подмосковья продолжит работать и в праздничные дни в режиме с девяти утра до девяти вечера. Через колл-центр можно получить консультацию, узнать адрес и время работы ближайшей ветеринарной станции и записаться на приём. Телефон колл-центра: 8 (495) 668-01-25», — говорится в сообщении.
Специалисты подмосковной ветслужбы напоминают, что новогодние праздники являются временем повышенной травматичности для домашних животных. Питомцам грозят порезы от разбитых ёлочных украшений, ожоги от бенгальских огней, отравления и пр. Поэтому хозяевам следует минимизировать риски для домашних любимцев и при признаках недомогания как можно скорее обращаться к специалистам.

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#минсельхозпрод мо
#ветеринары
#животные
#московская область
#подмосковье
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«Самые страшные события»: прогноз Жириновского и предсказания Ванги, что ждать миру в 2025 году
27 декабря 2024, 13:52

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)

По прогнозам основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в 2025 году мир столкнется с объединением славянских стран и конфликтами, которые могут угрожать глобальной стабильности. Ясновидящая Ванга также предостерегала о возможном кризисе и конфликтах в Европе и предсказывала контакт с внеземными цивилизациями. Какие еще прогнозы были сделаны на 2025 год расскажет «Радио 1».

Предсказания Жириновского


Владимир Жириновский не раз делал громкие заявления о будущем России и мира. Он предсказал начало специальной военной операции на Украине и обострение ситуации на Ближнем Востоке, утверждая, что «самые страшные события 2020-х годов развернутся именно там». Его предсказания на 2024 год касаются сложной международной обстановки, которая затронет не только Ближний Восток, но и другие регионы. Он отметил, что конфликт на Украине может стать менее значимым по сравнению с другими крупными событиями, а также указал на вероятность эскалации военных действий в Казахстане и Армении.

Таролог Зак предсказал, каким будет 2025 год для россиян
Таролог Зак предсказал, каким будет 2025 год для россиян

Владимир Жириновский предсказывал, что в 2025 году произойдет объединение Русского мира, возможно, в рамках обновленного СССР или более широкого славянского содружества. Он объяснял это явление необходимостью для выживания в условиях глобальных кризисов. Кроме того, Жириновский высказывал предположение о возможности новой мировой войны.

Пророчества Ванги


Ванга предсказала, что мир в 2025 году столкнется с экономическим кризисом, затрагивающим практически все страны. На фоне растущей инфляции и нестабильности многие люди действительно испытают финансовые трудности. Она также говорила о катастрофических климатических изменениях и природных бедствиях, что находит подтверждение в текущих новостях о наводнениях и ураганах по всему миру.

Ванга не исключала масштабный конфликт, способный охватить Европу и привести к значительным разрушениям. Среди ее предсказаний выделяются первые контакты с внеземными цивилизациями и возможность проявления телепатии.


Фото: iStock/LesDaMore

Прогнозы Вольфа Мессинга


Вольфу Мессингу приписываются прогнозы о значительных изменениях в мировой финансовой системе, появлении новых валют и союзов в 2025 году. Многие исследователи также отмечают его предсказания о возможных экологических и климатических катастрофах, что также находит подтверждение в современных событиях.

По его мнению, 2025 год станет временем технологических прорывов, особенно в области медицины и космических исследований. Он также предсказывал значительные изменения в мировой политической системе, что может указывать на перераспределение сил на международной арене.

Таролог Зак предсказал россиянам, что будет с долларом в 2025 году
Таролог Зак предсказал россиянам, что будет с долларом в 2025 году

Прогноз Матроны Московской


Матрона Московская предсказывала, что в 2024 году человечество столкнется с выбором между верой и материальными потребностями. Она предупреждала, что утрата веры русским народом приведет к бедствиям, однако духовный лидер окажет поддержку в преодолении трудностей.

Что касается конфликта на Украине, Матрона считала его следствием утраты веры и разрыва с Россией, но предсказывала возможное объединение России, Украины и Беларуси в будущем. Для США она предсказывала возмездие за вмешательство в дела других стран, что может привести к внутренним конфликтам и природным катастрофам в 2024 году. По прогнозам Матроны Московской, в 2025 году «колесо времени повернет на светлую дорогу», и Россия обретет новых союзников на Востоке. Она предсказывала время стабильности и процветания для страны.


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Подмосковные спасатели проверили толщину льда на водоёмах в двух округах
27 декабря 2024, 13:30

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Толщину льда измерили работники Мособлпожспаса на водоёмах в Сергиево-Посадском округе и округе Дубна, а также напомнили местным жителям о правилах безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе профилактических рейдов спасатели измерили толщину льда на Иваньковском водохранилище, в Келарском пруду и на водоёмах в парке «Скитские пруды». Толщина льда составила от 10 до 25 сантиметров и может выдержать некоторую нагрузку, однако следует помнить, что лёд на разных участках водоёма не одинаковый и в некоторых местах может оставаться опасно-тонким», — говорится в сообщении.
Спасатели также провели беседы с любителями зимнего отдыха и рассказали им, что лёд может оставаться тонким под сугробами, что особенно опасно, так как из-за слоя снега человек не сможет заметить трещины и полыньи. Все своим собеседникам спасатели вручили памятки по безопасному поведению зимой.

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