Названы лучшие продукты для улучшения потенции

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Мужчинам, желающим улучшить свое здоровье, рекомендуется включать в рацион определенные продукты, заявил в интервью Good Men Project уролог Питер Уайт.
Уайт подчеркнул, что одним из наиболее полезных продуктов для мужского здоровья являются устрицы, богатые цинком, который необходим для поддержания уровня тестостерона.
Также важными для потенции являются орехи, в частности миндаль и грецкие. Для улучшения потенции также полезен авокадо. Этот фрукт содержит мононенасыщенные жиры, способствующие поддержанию здоровья сердца и улучшению кровообращения. Кроме того, авокадо богато витамином Е, который влияет на уровень тестостерона и может улучшить качество спермы.
Уайт также отметил шпинат как полезный продукт для мужчин, так как он содержит магний, важный для здоровья мышц и нервов, а также регулирует уровень тестостерона.
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Также важными для потенции являются орехи, в частности миндаль и грецкие. Для улучшения потенции также полезен авокадо. Этот фрукт содержит мононенасыщенные жиры, способствующие поддержанию здоровья сердца и улучшению кровообращения. Кроме того, авокадо богато витамином Е, который влияет на уровень тестостерона и может улучшить качество спермы.
Уайт также отметил шпинат как полезный продукт для мужчин, так как он содержит магний, важный для здоровья мышц и нервов, а также регулирует уровень тестостерона.
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Артем Кузьмин