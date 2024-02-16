Волынец предложила убрать рекламы средств для улучшения потенции в дневное время

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Такие меры объясняются «общественным беспокойством» по поводу защиты детей от нежелательного контента.
«Предлагаю сдвинуть время размещения рекламы данного типа на поздний вечерний и ночной период — после 23:00, когда у экранов телевизоров будет целевая аудитория, для которой предназначены препараты данного вида», — приводит RT текст обращения Волынец на имя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что искусственный интеллект может использоваться в приложениях для знакомств для исключения в дейтинг-приложениях сомнительных персон.
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