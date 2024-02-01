NDTV: 103-летний индиец женился на 49-летней женщине

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103-летний мужчина из Индии женился на женщине вдвое младше него, сообщает телеканал NDTV. Видео, на котором молодожены возвращаются домой после свадебной церемонии, стало вирусным в январе 2024 года, несмотря на то, что брак был заключен практически за год до этого,
Хабиб Назар женился на 49-летней Фироз Джахан на церемонии в Бхопале. Это третий его брак — по словам мужчины, «после смерти второй жены он почувствовал одиночество и женился в третий раз».
Для Фироз Яхан эта свадьба стала второй — она согласилась выйти замуж за Назара, потому что о нем некому было заботиться. При этом женщина отметила, что согласилась на брак со 103-летним старцем по собственной воле, никто не толкал ее на это.
«Мой муж абсолютно здоров, у него нет никаких проблем», — сказала Яхан журналистам.
Ранее издание The New York Times Magazine написало об американке, которая обратилась в журнальную рубрику по разрешению сложных морально-этических ситуаций. Она хотела понять, правильно ли она поступает. По словам американки, её столетний отец женится на 75-летней вдове, которая трижды была замужем. В итоге автор письма решила пропустить свадьбу из-за неприязни к женщине.
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Для Фироз Яхан эта свадьба стала второй — она согласилась выйти замуж за Назара, потому что о нем некому было заботиться. При этом женщина отметила, что согласилась на брак со 103-летним старцем по собственной воле, никто не толкал ее на это.
Ранее издание The New York Times Magazine написало об американке, которая обратилась в журнальную рубрику по разрешению сложных морально-этических ситуаций. Она хотела понять, правильно ли она поступает. По словам американки, её столетний отец женится на 75-летней вдове, которая трижды была замужем. В итоге автор письма решила пропустить свадьбу из-за неприязни к женщине.
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Артем Путинцев