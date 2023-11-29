Дочь не пошла на свадьбу столетнего отца из-за невесты

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Американка не захотела идти на свадьбу столетнего отца из-за недоверия к невесте.
The New York Times Magazine пишет, что женщина обратилась в рубрику по разрешению сложных морально-этических ситуаций. Она хотела понять, правильно ли она поступает. По словам американки, её столетний отец женится на 75-летней вдове. Она трижды была замужем.
Мужчина познакомился со своей будущей невестой в церкви во время службы. Спустя месяц они запланировали свадьбу. Родные жениха заподозрили, что целью невесты может быть состояние жениха.
Невеста вынудила мужчину прекратить тренировки по теннису. Она ревновала к партнершам по игре. В итоге автор письма решила пропустить свадьбу из-за неприязни к женщине.
Автор рубрики и эксперт по этике Кваме Энтони Аппиа дал совет воспринимать отца в качестве самостоятельного субъекта. Конечно, мужчина может потерять какую-то денежную сумму, но он скрасит последние годы жизни.
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Мужчина познакомился со своей будущей невестой в церкви во время службы. Спустя месяц они запланировали свадьбу. Родные жениха заподозрили, что целью невесты может быть состояние жениха.
Автор рубрики и эксперт по этике Кваме Энтони Аппиа дал совет воспринимать отца в качестве самостоятельного субъекта. Конечно, мужчина может потерять какую-то денежную сумму, но он скрасит последние годы жизни.
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Мария Фирсова