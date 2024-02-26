NDTV: Цукерберг создал настоящую катану с помощью японского мастера меча

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Миллиардер Марк Цукерберг не так давно освоил новый навык и вышел в социальные сети, чтобы поделиться им. Генеральный директор запрещённой в России экстремистской организации Meta* научился изготавливать традиционный японский меч — катану, который славится своей мощью и остротой.
На одном из снимков в Instagram** Марк Цукерберг позирует перед камерой с японским мастером меча. На другом снимке показан меч, созданный Цукербергом с помощью мастера. Глава Meta* также поделился видео, на котором он и мастер наносят удары по определенным участкам стали, чтобы сделать катану, в то время как на другом видео показано, как Цукерберг использует сделанный им меч.
Пост миллиардера к настоящему времени набрал уже почти 3 миллиона лайков и восторженных комментариев.
«Ты на пути к тому, чтобы стать настоящим ниндзя, сначала ты освоил рукопашный бой, а теперь переходишь к клинку!», — написал, в частности, один из пользователей соцсети, в то время как другие писали о том, что это «потрясающе выглядит» и вообще «довольно круто».
Миллиардер в последнее время пробует себя в самых разных областях. Например, не так давно Цукерберг объявил, что намерен заняться разведением коров на своем гавайском ранчо. Он выбрал для этого породы вагю и ангус, а в качестве корма использует пиво и орехи макадамия, производимые прямо на ранчо (орехи обеспечивают высокую калорийность, а пиво стимулирует аппетит коров). Цель Цукерберга — получить «самое классное мясо в мире».
Ранее стало известно о том, что Марк Цукерберг начал строить комплекс с бункером для подготовки к возможному апокалипсису. Об этом сообщило издание The New York Post. Этот проект индивидуального строительства станет самым дорогим в современной истории, обойдясь миллиардеру в $100 млн как минимум. Частично уже построенный комплекс предусматривает наличие аварийных выходов, собственные источники еды. В целом, там будет все для комфортной жизни.
Напомним, состояние Цукерберга в 2023 году выросло на $44,3 млрд. Глава корпорации Meta* (владеет запрещенными в России сервисами Facebook** и Instagram**, а также мессенджером WhatsApp, признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) Марк Цукерберг с начала 2023 года увеличил свое состояние на $44,3 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Это наиболее быстрый рост благосостояния среди самых богатых людей планеты, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index.
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*признана экстремистской на территории России, её деятельность запрещена
** запрещены на территории РФ
«Действительно особенный день, когда мы учимся делать катаны с мастером Акихирой <...> Спасибо, что поделились с нами своим мастерством!», — сообщил Марк Цукерберг подписчикам.
«Ты на пути к тому, чтобы стать настоящим ниндзя, сначала ты освоил рукопашный бой, а теперь переходишь к клинку!», — написал, в частности, один из пользователей соцсети, в то время как другие писали о том, что это «потрясающе выглядит» и вообще «довольно круто».
Миллиардер в последнее время пробует себя в самых разных областях. Например, не так давно Цукерберг объявил, что намерен заняться разведением коров на своем гавайском ранчо. Он выбрал для этого породы вагю и ангус, а в качестве корма использует пиво и орехи макадамия, производимые прямо на ранчо (орехи обеспечивают высокую калорийность, а пиво стимулирует аппетит коров). Цель Цукерберга — получить «самое классное мясо в мире».
Ранее стало известно о том, что Марк Цукерберг начал строить комплекс с бункером для подготовки к возможному апокалипсису. Об этом сообщило издание The New York Post. Этот проект индивидуального строительства станет самым дорогим в современной истории, обойдясь миллиардеру в $100 млн как минимум. Частично уже построенный комплекс предусматривает наличие аварийных выходов, собственные источники еды. В целом, там будет все для комфортной жизни.
Напомним, состояние Цукерберга в 2023 году выросло на $44,3 млрд. Глава корпорации Meta* (владеет запрещенными в России сервисами Facebook** и Instagram**, а также мессенджером WhatsApp, признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) Марк Цукерберг с начала 2023 года увеличил свое состояние на $44,3 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Это наиболее быстрый рост благосостояния среди самых богатых людей планеты, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index.
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Артем Путинцев