«Не как остальные москвичи»: Песков рассказал, как Путин добрался до работы в Кремль

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прибыл на работу в Кремль еще до снегопада, поэтому он доехал легче, чем другие москвичи. Так он ответил на вопрос журналистов о том, как глава государства добрался до работы утром 27 ноября.
«Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада. Точно не скажу, но, по-моему, до того, как все совсем завалило. Поэтому, наверное, не так тяжело, как остальные москвичи, которые это делали уже утром, когда завалило снегом», - рассказал Песков.
Он также отметил, что в России зима наступает каждый год, и в это время идет снег. Таким образом, по словам Пескова, ничего необычного не произошло.
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