«Не как остальные москвичи»: Песков рассказал, как Путин добрался до работы в Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прибыл на работу в Кремль еще до снегопада, поэтому он доехал легче, чем другие москвичи. Так он ответил на вопрос журналистов о том, как глава государства добрался до работы утром 27 ноября.