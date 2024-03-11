«Не перенапрягаться и быть осторожнее»: Гороскоп для всех знаков с 11 по 17 марта

Фото: istock / amgun
На протяжении недели нужно обращать внимание на знаки, которые будет подсказывать сама судьба. Благоприятно быть осмотрительными, прислушиваться и присматриваться к происходящему.
Астролог Анна Лебеденко рассказала «Радио 1», что принесёт неделя с 11 по 17 марта всем знакам зодиака.
В любви наступает время проверки на прочность. Сохраняться только настоящие и значимые отношения, в которых есть искренние чувства и взаимность.
В деловой сфере спокойствие, таинственность и молчаливость будут помогать. Благоприятно глубокого анализировать документы и информацию. На этой недели удастся навести порядок и все мелочи довести до идеала.
В вопросах здоровья надо избегать перенапряжение, нельзя спешить и торопиться. Нужно проявить осторожность.
Тельца ожидает активная неделя. Он решит все дела, некоторые из них разрешаться сами собой.
Близнецы станут более влиятельными на этой неделе. Они будут довольны самореализацией.
Рака окружат заботой, дружелюбием и теплотой. Благоприятны покупки.
Львы будут очень проницательны. Они не упустят детали. Проявление лидерских качеств поспособствует успеху.
Дева найдёт взаимовыгодное решение в деловой сфере, и в личных взаимоотношениях. Её инициативу поддержат.
Весам надо обратить внимание на личную жизнь. Им поможет сентиментальность и доброта. Доверительное общение расположит к нему любимого человека.
Скорпиона ждут перемены. Целеустремленность поможет воплотить его идеи. Главное-прислушаться к своему сердцу.
У Стрельца усилится обаяние. Личные симпатии помогут в карьере. В любви его ожидает приятный сюрприз.
Козерог захочет перемен, но торопиться ему не стоит. Верное направление подскажет его внутреннее чутьё.
Водолею лишний раз лучше не рисковать и не совершать опрометчивые поступки. Внимательнее надо следить за питанием, нужно уменьшить порции не переедать.
У Рыб может появиться новое увлечение или хобби. Позитивные эмоции и хорошее настроение будут переполнять их.
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В любви наступает время проверки на прочность. Сохраняться только настоящие и значимые отношения, в которых есть искренние чувства и взаимность.
В вопросах здоровья надо избегать перенапряжение, нельзя спешить и торопиться. Нужно проявить осторожность.
Особые рекомендации для каждого знака зодиакаОвен ощутит подъём жизненных сил. Он справится даже с самыми трудными задачами.
Тельца ожидает активная неделя. Он решит все дела, некоторые из них разрешаться сами собой.
Близнецы станут более влиятельными на этой неделе. Они будут довольны самореализацией.
Рака окружат заботой, дружелюбием и теплотой. Благоприятны покупки.
Львы будут очень проницательны. Они не упустят детали. Проявление лидерских качеств поспособствует успеху.
Дева найдёт взаимовыгодное решение в деловой сфере, и в личных взаимоотношениях. Её инициативу поддержат.
Весам надо обратить внимание на личную жизнь. Им поможет сентиментальность и доброта. Доверительное общение расположит к нему любимого человека.
Скорпиона ждут перемены. Целеустремленность поможет воплотить его идеи. Главное-прислушаться к своему сердцу.
У Стрельца усилится обаяние. Личные симпатии помогут в карьере. В любви его ожидает приятный сюрприз.
Козерог захочет перемен, но торопиться ему не стоит. Верное направление подскажет его внутреннее чутьё.
Водолею лишний раз лучше не рисковать и не совершать опрометчивые поступки. Внимательнее надо следить за питанием, нужно уменьшить порции не переедать.
У Рыб может появиться новое увлечение или хобби. Позитивные эмоции и хорошее настроение будут переполнять их.
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