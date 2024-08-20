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«Не такие бедные, как кажется»: за что семья Тепляковых получит 28 млн от государства

20 августа 2024, 16:57
Фото: iStock/Elena Gromova

Фото: iStock/Elena Gromova

Несколько недель назад появились сообщения о том, что семью вундеркиндов Тепляковых хотят выселить из арендуемой квартиры. Владелица жилья якобы была не готова к тому, что в семье окажется так много детей и их число будет расти. О том, как многодетные родители едва не оказались на улице и о чем они настойчиво просили властей расскажет редакция «Радио 1».

Семья Тепляковых: кто они, чем известны


Многодетные супруги Тепляковы стали известны по всей стране в 2021 году, когда их девятилетняя дочь Алиса успешно сдала ЕГЭ и поступила на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ). Младшие дети семейства также последовали примеру сестры.


В начале августа в семье родился девятый ребенок по имени Альрик Финист Ольрион.

Несмотря на грудного ребенка у квартиросъемщиков, хозяин квартиры попросил их в скором времени освободить жилье.

Однако черная полоса в жизни семейства, похоже, все же закончилась. Стало известно, что Тепляковым будет предоставлена финансовая помощь в размере 28,7 миллиона рублей для покупки собственного жилья.


Просьбы к чиновникам


Тепляков не раз обращался к властям с просьбами о выделении дополнительной государственной поддержки семье. Он апеллировал тем, что помогает «улучшать демографию», поэтому остро нуждается в дополнительных квадратных метрах жилья. Недавно он опубликовал на своей странице в социальных сетях загадочный пост о том, что «Тепляковым удалось получить деньги, но это не точно».

К своему сообщению глава семейства прикрепил документ, который свидетельствует о том, что власти Москвы заметили критическое положение в их семье и решили оказать помощь. Поскольку Тепляковы желают остаться в Москве, власти предлагают им компенсацию в размере 28 миллионов рублей. Теперь семье предстоит решить, примут они предложенные средства или нет.

«Возможность получить деньги пришла. Теперь будем думать. 28 миллионов на дороге не валяются», — прокомментировал новость многодетный отец.

Тепляков также поделился планами на будущее и намекнул, что продолжит заводить «новых Алис».

Фото: iStock/ArtemSam

На какие деньги живет семья


По словам Теплякова, аренда квартиры обходилась им в 90 тысяч рублей в месяц, хотя зарплата Евгения составляла лишь 70 тысяч. При этом все их юные таланты учатся в ВУЗах только на платной основе. Интересно, что оба родителя фактически не работают: Наталья в бессрочном декрете, а Евгений формально числится воспитателем в собственном детском саду.

Обсуждая события в семье Тепляковых, пользователи Сети выражают сомнения в том, что они действительно в чем-либо нуждаются.

«Все у них есть дома: питание, стиралка, утюг», «Они не такие бедные, как кажется», — предполагают комментаторы.

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Строительная готовность музыкальной школы в Королёве превысила 90%
20 августа 2024, 16:59

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детскую музыкальную школу возводят в микрорайоне Юбилейный округа Королёв, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 90%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся чистовая отделка помещений, устройство наливного пола и инженерных сетей. Кроме того, проводится благоустройство пришкольной территории. На площадке задействовано 114 строителей, используется пять единиц техники. Работы идут с опережением графика», — отмечается в сообщении.
В новой музыкальной школе размещаются репетиционные залы для хоров и оркестров, 20 классов для теоретических занятий, 26 классов для индивидуальных занятий пением и музыкой, зрительный зал со сценой, а таже библиотека и административные и технические помещения.

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#министерство строительного комплекса мо
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В Клину на месте снесённой бани открыли благоустроенный Купеческий сквер
20 августа 2024, 16:53

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Клину после завершения благоустройства открыли Купеческий сквер, расположенный на месте снесённой бани. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Мы завершили работы по благоустройству Купеческого сквера. Новая территория станет удобным транзитом и местом отдыха для жителей и гостей округа. Всего в этом году в рамках программы благоустройства мы планируем обустроить 15 скверов», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Как отметили в ведомстве, особое внимание во время благоустройства уделили озеленению территории. В сквере высажены новые деревья и кустарники, установлены системы освещения и видеонаблюдения. Обустроена зона отдыха, предназначенная для проведения досуга.

Баню, построенную в 1988 году, закрыли в 2018-м из-за аварийного состояния. Она оставалась заброшенной более пяти лет. На месте здания провели масштабные работы по созданию новой общественной зоны.

В сквере появились новые пешеходные дорожки, установлены теневые навесы, скамейки и урны, щиты с навигацией.

Сквер расположен на одной из самых древних улиц Клина, являющейся частью федерального проекта «Государева дорога». Ранее территория находилась в запустении. Теперь она стала новым местом притяжения для клинчан и гостей города, предлагая современное пространство для отдыха и прогулок.

Обустройство территории проводили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье ограничат движение по двум ж/д переездам
20 августа 2024, 16:43

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Два железнодорожных переезда, расположенных на территории Московской области, временно перекроют 22 и 25 августа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на МЖД.
«В четверг, 22 августа, с полудня до трёх часов дня будет закрыт переезд в деревне Татищево Дмитровского округа на Дубнинской улице — участке трассы А-104 «Москва-Дмитров-Дубна». Объехать перекрытый участок можно будет по автодороге А-108 «Московское большое кольцо» и по Дмитровскому шоссе», — говорится в сообщении.
Второй переезд, который перекроют в воскресенье, 25 августа, с восьми утра до четырёх часов дня, находится в посёлке Индустрия городского округа Коломна. Объехать перекрытый участок можно будет через населённые пункты Шеметово — Лыково — Семеновское — Осенки — Индустрия.

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#московская область
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Генерал-майор Попов заявил, что готов отправиться на СВО
Mash: арестованный генерал-майор Попов заявил, что готов отправиться на СВО
20 августа 2024, 16:24

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Генерал-майор Иван Попов, который проходит по делу о мошенничестве, заявил, что готов отправиться в зону специальной операции. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам Попова, это произойдет, если «командование ВС России решит, что его помощь необходима».

«Зовут — иди, не зовут — не напрашивайся», — добавил он.

Попов также пожаловался, что «помирает» от скуки и развлекает себя чтением книг. В настоящее время он находится под домашним арестом, который будет длиться до 11 октября этого года.

Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.

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Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась с долголетами из Видного
20 августа 2024, 16:23

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области, подмосковный координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская встретилась с участниками клуба «Активное долголетие» города Видное. Встреча была организована в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский», сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
«Очень рада, что у вас в вашем клубе много разных занятий. У вас есть и скандинавская ходьба, и рисование, и рукоделие, и даже целый огород. Я желаю вам и в дальнейшем жить активной и насыщенной жизнью», — сказала Ирина Фаевская.
Она отметила, что клубы «Активное долголетие» очень популярны в Московской области и число участников этого проекта постоянно растёт. Сейчас их уже около 400 тысяч человек.

В ходе встречи Ирина Фаевская обсудила с долголетами волнующие их вопросы, они касались работы общественного транспорта, а также пожелания по работе клубов «Активное долголетие».

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Автоэксперт Кадаков заявил об уже наблюдающейся нехватке таксистов
20 августа 2024, 15:35

Фото: iStock/Apriori1

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что в России уже сейчас наблюдается дефицит таксистов.
«Сейчас дефицит уже есть. Этот процесс уже начался. Усилит ли этот процесс требования страховки перевозчиков? Да. Насколько — трудно сказать. Сейчас по некоторым таксопаркам — иногда до 30% нехватка водителей, и это большая проблема. И я думаю, что эта проблема не сократится, а лишь усилится», — прокомментировал в беседе с RT Кадаков.

Автоэксперт Владимир Сажин более оптимистично прокомментировал риск уменьшения числа таксистов из-за новых требований к оформлению обязательного страхования и получения разрешения на деятельность.

«Свято место пусто не бывает. Придут другие водители, которые начнут выполнять требования, либо предприятия начнут страховать гражданскую ответственность, либо это могут быть самозанятые или кто-то еще. Таким образом, все они выйдут из серой зоны в белую», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее сообщалось, что 75% российских таксистов не оформили необходимые документы для работы с сентября текущего года.

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#транспорт
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В РФ заболеваемость COVID-19 в РФ выросла на 31,4 процента
20 августа 2024, 15:32

Фото: istockphoto / FabrikaCr

За неделю количество заболевших COVID-19 в России выросло почти на треть. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
По официальным данным, за неделю в стране выявили 13 254 новых случая инфекции, что на 31,4% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

«Увеличение заболеваемости отмечено в 71 регионе России, в том числе в 17 регионах — выше среднего уровня по стране», — говорится в материале оперативного штаба, сообщили в РИА Новости.

За неделю было госпитализировано 1409 пациентов. Выздоровели 10 558 человек, к сожалению, 11 пациентов спасти не удалось.

Ранее Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости сезонными факторами. Ведомство подчеркнуло, что в конце августа и начале сентября большинство россиян возвращается к работе и учёбе, что приводит к увеличению числа контактов.

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#роспотребнадзор
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#новости
#коронавирус
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Опубликованы кадры посещения Путиным захваченной в 2004 году террористами школы в Беслане
Посещение Путиным захваченной в 2004-м году школы в Беслане сняли на видео
20 августа 2024, 15:23

Фото: сайт Кремля

Появились кадры с президентом России Владимиром Путиным, который впервые посетил школу №1 в Беслане, где в 2004 году террористы захватили заложников. Ролик опубликован в Telegram-канале Кремля.
На видео можно заметить, как российскому лидеру показывают здание школы, где в память о жертвах теракта создали международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. Путина сопровождает группа людей, в том числе — глава Северной Осетии Сергей Меняйло.




В школьном зале глава РФ поставил свечу в память о жертвах трагедии и возложил цветы.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Беслан во вторник, 20 августа. Он возложил цветы к памятнику заложникам террористов «Древо скорби» и к мемориалу бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Президент также почтил память жертв теракта на кладбище «Город ангелов».

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#память
#здание
#рф
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В Восходе устанавливают ограждения у пешеходного перехода рядом со школой
20 августа 2024, 15:21

Фото: Ксения Афонина

Работа по приведению пешеходных переходов, расположенных рядом с учебными заведениям, в соответствие с нормами безопасности, проводится во всех муниципалитетах Московской области, в частности, один из таких переходов обустраивают в округе Восход, передаёт корреспондент Ксения Афонина.
«Бригада из двух человек устанавливает возле пешеходного перехода металлические перильные ограждения на обеих сторонах перехода, их протяжённость в одну сторону составляет 50 метров», — говорится в сообщении.
Решение установить перильные ограждения было принято по инициативе главы городского округа Восход Елены Филатовой на одной из комиссий, посвящённых обеспечению безопасности дорожного движения. Елена Филатова подчеркнула, что обеспечение безопасности детей является первостепенной задачей.

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#пешеходный переход
#безопасность
#школа
#дети
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