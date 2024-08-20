«Не такие бедные, как кажется»: за что семья Тепляковых получит 28 млн от государства

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Несколько недель назад появились сообщения о том, что семью вундеркиндов Тепляковых хотят выселить из арендуемой квартиры. Владелица жилья якобы была не готова к тому, что в семье окажется так много детей и их число будет расти. О том, как многодетные родители едва не оказались на улице и о чем они настойчиво просили властей расскажет редакция «Радио 1».
Семья Тепляковых: кто они, чем известны
Многодетные супруги Тепляковы стали известны по всей стране в 2021 году, когда их девятилетняя дочь Алиса успешно сдала ЕГЭ и поступила на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ). Младшие дети семейства также последовали примеру сестры.
В начале августа в семье родился девятый ребенок по имени Альрик Финист Ольрион.
Несмотря на грудного ребенка у квартиросъемщиков, хозяин квартиры попросил их в скором времени освободить жилье.
Однако черная полоса в жизни семейства, похоже, все же закончилась. Стало известно, что Тепляковым будет предоставлена финансовая помощь в размере 28,7 миллиона рублей для покупки собственного жилья.
Просьбы к чиновникам
Тепляков не раз обращался к властям с просьбами о выделении дополнительной государственной поддержки семье. Он апеллировал тем, что помогает «улучшать демографию», поэтому остро нуждается в дополнительных квадратных метрах жилья. Недавно он опубликовал на своей странице в социальных сетях загадочный пост о том, что «Тепляковым удалось получить деньги, но это не точно».
К своему сообщению глава семейства прикрепил документ, который свидетельствует о том, что власти Москвы заметили критическое положение в их семье и решили оказать помощь. Поскольку Тепляковы желают остаться в Москве, власти предлагают им компенсацию в размере 28 миллионов рублей. Теперь семье предстоит решить, примут они предложенные средства или нет.
«Возможность получить деньги пришла. Теперь будем думать. 28 миллионов на дороге не валяются», — прокомментировал новость многодетный отец.
Тепляков также поделился планами на будущее и намекнул, что продолжит заводить «новых Алис».
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На какие деньги живет семья
Обсуждая события в семье Тепляковых, пользователи Сети выражают сомнения в том, что они действительно в чем-либо нуждаются.
«Все у них есть дома: питание, стиралка, утюг», «Они не такие бедные, как кажется», — предполагают комментаторы.
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Анастасия Хохлова