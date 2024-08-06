В семье Тепляковых, где растят «вундеркиндов», родился девятый ребенок

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В семье Тепляковых, старшая дочка которых поступила в МГУ в девять лет, родился девятый ребенок. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Согласно сообщению, новорожденного мальчика назвали Альрик Финист Орион. Предыдущего сына, рожденного в марте 2023 года, назвали Сулейман в честь правителя Османской империи султана Сулеймана. Также в семье растут Алиса, Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг и Тесей.
Семья проживает в съемной однокомнатной квартире, из которой их сейчас выселяют.
Прославила Тепляковых их старшая дочь Алиса. В 2021 году она в возрасте девяти лет поступила в МГУ им. Ломоносова на факультет психологии. Многие эксперты были против ее обучения в вузе, включая членов Совета по правам человека, так как считали происходящее опасным для ребенка экспериментом. В сентябре 2022 года юная студентка не появилась в МГУ.
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Семья проживает в съемной однокомнатной квартире, из которой их сейчас выселяют.
Прославила Тепляковых их старшая дочь Алиса. В 2021 году она в возрасте девяти лет поступила в МГУ им. Ломоносова на факультет психологии. Многие эксперты были против ее обучения в вузе, включая членов Совета по правам человека, так как считали происходящее опасным для ребенка экспериментом. В сентябре 2022 года юная студентка не появилась в МГУ.
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Элина Позднякова