Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Не только на бумаге»: Депутат Кузнецова о векторе развития в год семьи

«Не только на бумаге»: Депутат Кузнецова о векторе развития в год семьи

Депутат Кузнецова: РФ наращивает социальные обязательства не только на бумаге
30 января 2024, 13:06
Сайт Кремля

Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи и определил вектор развития. Депутат от партии «Единая Россия» Кузнецова Анна заявила, что Госдума реагирует на социальные вызовы и даже наращивает их.

Кузнецова отметила, что пока страны Европы сокращают социальные обязательства, чтобы поставлять оружие на Украину, Россия их расширяет.

«Мы добились расширения сферы применения материнского капитала, семьи с двумя и более детьми освобождены от НДФЛ. Мы возьмем на контроль то, чтобы меры не работали только на бумаге», — заявила депутат.

Ранее Брынцалов поручил Мособлдуме совершенствовать законы о поддержке многодетных семей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Названы способы быстрее продать квартиру

На авиарейсах внутри России разрешат розничную продажу алкоголя

Компания Маска успешно вживила имплант в мозг человека

#россия
#госдума
#единая россия
#семьи
#ндфл
#анна кузнецова
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ущерб от нелегальной свалки в Домодедове оценили в 367 млн рублей
30 января 2024, 13:27

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Свалку строительного и бытового мусора, занимающую площадь более 88 тысяч квадратных метров, обнаружили в деревне Кишкино городского округа Домодедово. По оценке экспертов, причинённый землям ущерб составил 367,6 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства экологии Московской области.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что во владении «Комплекс Кишкино» на землях компании «Ливада» устроена большая свалка. Нарушение усугублено тем, что часть отходов складирована в водоохранной зоне реки Речица», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Возмещения многомилионного ущерба министерство будет добиваться от компании «Ливада» через Арбитражный суд Московской области. Соответствующее исковое заявление уже подано.

Читайте также:

В Подмосковье начали создавать холодильники для хранения саженцев и сеянцев

В Подмосковье в 2024 году планируют завершить рекультивацию шести полигонов ТБО

В Можайском округе задержали двух мужчин за сброс мусора в неположенном месте
#экология
#свалка
#домодедово
#тихон фирсов
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковью передали более 30 га федеральной земли для строительства дорог
30 января 2024, 12:36

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Более 30 гектаров земли передали Московской области из федеральной собственности для строительства региональных автотрасс, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.

«Из федеральной собственности в областную передали 28 земельных участков общей площадью 30,6 га. Эта работа проводится рамках реализации госпрограммы по развитию дорожно-транспортного комплекса», — отметила глава регионального министерства Наталья Адигамова.

Она добавила, что на всех участках, которые получила Московская область, построят масштабные дорожные объекты, которые сделают транспортную сеть региона более эффективной и безопасной.

Читайте также:

На строительстве обхода Малых Вязём смонтировали пролёт моста через реку

В Подмосковье появится завод по производству роботов-дояров

В Подмосковье федеральным структурам передали 2,1 тыс единиц движимого имущества
#строительство
#дорогимо
#земельные участки
#подмосковье
#московская область
#минимущества
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Слуцкий назвал участников голой вечеринки «элиткой»
30 января 2024, 12:29

Фото: сайт Кремля

Кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий 30 января в ходе открытия пленарного заседания в Государственной Думе назвал участников скандальной голой вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой «элиткой».

«Речь идет о тех деятелях культуры которые уехали из страны и ходят на голые вечеринки, которые считают, что можно соревноваться, у кого лучше новогодняя елка: за миллон, два или пять миллионов рублей», — заявил председатель партии ЛДПР.
Ранее Леонид Слуцкий заявил, что США и Евросоюз несут ответственность за крушение военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Названы способы быстрее продать квартиру

На авиарейсах внутри России разрешат розничную продажу алкоголя

Компания Маска успешно вживила имплант в мозг человека

#лдпр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитики назвали самый продуктивный город России
Авито Работа назвал самый продуктивный город России в январе 2024 года
30 января 2024, 12:00

Фото: IStock/Liubomyr Vorona

В январе 2024 года высокую продуктивность показали жители Волгограда, Самары и Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито Работы» (есть в распоряжении «Радио 1»).
Для определения среднего уровня продуктивности россиян просили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале. Уровень работоспособности от 8 до 10 баллов оценили 64, 62 и 58 процентов жителей первой тройки лидеров. В Москве высокую продуктивность ощутили только 54% респондентов. Самым непродуктивным городом оказался Челябинск – 37% жителей ощутили высокую работоспособность в январе.

Всего эксперты Авито Работы опросили больше семи тысяч работающих россиян. Согласно исследованию, в январе текущего года наибольший прилив продуктивности респонденты ощущают с 10:00 до 12:00 (46%), с 14:00 до 17:00 (26%), с 12:00 до 14:00 (21%), с 6:00 до 10:00 (19%) и с 17:00 до 20:00 (14%).

В январе текущего года больше половины россиян (54%) заявили, что чувствуют себя замотивированными и продуктивными. В декабре 2023 года данный показатель составлял 57%. При этом, в конце прошлого года самыми продуктивными были работники из Казани (66%), Ростова-на-Дону (65%).

Читайте также:

В России назвали четыре самые необычные вакансии января

Зарплаты строителей выросли на 27% за 2023 год

Аналитики назвали шесть трендов на рынке труда в 2023 году
#работники
#работа
#исследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Андрей Воробьёв проверил ход строительства Южно-Лыткаринской автодороги
30 января 2024, 11:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Ленинский городской округ на место строительства Южно-Лыткаринской автодороги . Это трасса в ближайшей перспективе станет частью скоростного транспортного каркаса столичной агломерации.
«Подмосковье активно развивается. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты для комфортного проживания жителей региона. Мост через Москва реку протяженностью 45 км соединяет пять муниципалитетов от Варшавского шоссе до М-12. Строительство мы начали в марте 2023 года, а к концу этого должны будем закончить», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что в настоящий момент над строительством моста работает порядка трех тысяч человек, в дальнейшем число будет увеличено до 5000.

Кроме этого, в этом году также начнется строительство Егорьевского шоссе, которое планируется реализовать за два года.

Читайте также:

Воробьёв: до конца года все поликлиники, женские консультации и стоматологии приведут к общему стандарту

Воробьёв открыл в Подмосковье Год семьи, вручив награды многодетным

Образовательный комплекс в Красногорске заработает на год раньше плана
#подмосковье
#москва
#строительство
#мост
#шоссе
#человек
#проекты
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На строительстве обхода Малых Вязём смонтировали пролёт моста через реку
30 января 2024, 11:51

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Строительство обхода деревни Малые Вязёмы ведётся в Одинцовском городском округе в рамках развития ЦКАД, в настоящее время на объекте выполнено более 50 процентов земляных работ и смонтирован пролёт моста через реку Большую Вязёмке, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«На сегодняшний день разработано более 65 тысяч кубометров грунта, ведется прокладка ливневой канализации. (…) Смонтировано пролётное строение моста через Большую Вязёмку, ведётся монтаж поперечных связей и боковых консолей», — отмечается в сообщении.
Завершить строительство обхода Малых Вязём планируется в конце текущего года. Новая дорога избавит автомобилистов от необходимости переезжать железнодорожные пути. Кроме того, обход разгрузит местную дорожную сеть и сделает движение более безопасным.

Читайте также:

В Подмосковье ограничат движение машин по двум ж/д переездам

В Подмосковье сделали безопасными шесть аварийных участков на дорогах

В четырёх округах Подмосковья оптимизировали работу шести светофоров
#одинцовский городской округ
#цкад
#обход
#строительство
#минтранс мо
#автодор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за неделю эвакуировали около 3 тыс неправильно припаркованных машин
30 января 2024, 11:38

Фото: Фотобанк МО/Владислав Башкиров

Около 3 тысяч автомобилей, нарушивших правила парковки, эвакуировали на штрафные стоянки с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Подмосковье за неделю было перемещено 2847 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. По сравнению с предыдущей неделей таких машин стало на 67 больше», — отметили в министерстве.
Больше всего машин эвакуировали с улиц Красногорска — 338, второе место антирейтинга заняли Мытищи, откуда увезли 278 неправильно припаркованных машин. На третьем месте Ленинский округ с 210 эвакуированными автомобилями. В пятёрку вошли также Котельники (208 машин) и Долгопрудный (178 машин).

Узнать, где находится машина, эвакуированная на территории Московской области, можно по телефону специальной службы: 8 (800) 444-58-34. Кроме того, вся информация о перемещённых автомобилях размещена на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Читайте также:

В Подмосковье сделали безопасными шесть аварийных участков на дорогах

Число погибших в ДТП с такси в Подмосковье за год сократилось на 19%

Выделенка в Балашихе помогла пассажирам автобусов
#парковка
#автомобили
#эвакуация
#пдд
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С 31 января изменится расписание некоторых поездов Савеловского и Белорусского направлений
30 января 2024, 10:45

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 31 января. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Изменение расписания произойдет в связи развитием инфраструктуры на строящейся станции Петровско-Разумовская МЦД-1.

«Технологические «окна» назначены с 31 января по 29 февраля за исключением выходных дней в интервале с 23:40 до 5:30. В этот период железнодорожники продолжат монтаж металлоконструкций надземного пешеходного перехода, распределительного вестибюля, восточного и западного выходов в город, а также спуска на платформу», — отметили в министерстве.

Будет ограничено движение на первом и втором главных путях. Движение поездов на перегоне Москва – Бескудниково организуется по одному пути в обе стороны из-за у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт.

Кроме этого, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, а некоторые поезда временно выведут из графика.

Стоит отметить, что все изменения в расписании можно будет увидеть на официальном сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Читайте также:

ЦППК за прошлый год перевезла более полумиллиарда пассажиров

В Подмосковье сделали безопасными шесть аварийных участков на дорогах

Число погибших в ДТП с такси в Подмосковье за год сократилось на 19%
#ржд
#москва
#расписание
#движение
#поезда
#мцд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Коломенском университете стартовали очные туры олимпиады по литературе
30 января 2024, 10:31

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Очные туры Толстовской олимпиады по литературе начали проводить в аудиториях филологического факультета Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ), в испытаниях участвуют более 90 старшеклассников, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В числе участников не только жители столичного региона. Некоторые ребята приехали из Ульяновска, Вологды, Уфы, Тамбовской и Ярославской областей», — отмечается в сообщении.
Победители финального этапа олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

В феврале этого года в Коломенском университете соберутся также участники олимпиад по праву, истории, педагогике и обществознанию.

Читайте также:

«Молодая Гвардия» Подмосковья подвела итоги года и наградила лучших активистов

Подмосковные школьники могут стать частью проекта «Возвращение к слову»

Школьники Подмосковья примут участие во II съезде Движения Первых на выставке «Россия»
#олимпиада
#школьники
#коломна
#вуз
#литература
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф