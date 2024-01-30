«Не только на бумаге»: Депутат Кузнецова о векторе развития в год семьи

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Кузнецова отметила, что пока страны Европы сокращают социальные обязательства, чтобы поставлять оружие на Украину, Россия их расширяет.
«Мы добились расширения сферы применения материнского капитала, семьи с двумя и более детьми освобождены от НДФЛ. Мы возьмем на контроль то, чтобы меры не работали только на бумаге», — заявила депутат.
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