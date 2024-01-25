Брынцалов поручил Мособлдуме совершенствовать законы о поддержке многодетных семей

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил в короткие сроки привести региональное законодательство в соответствие с указом президента о статусе многодетных семей. Он также распорядился провести мониторинг действующих законов о соцподдержке семей, в том числе многодетных.
«Поручаю проработать вопрос дальнейшего совершенствования нашего законодательства. Прошу всех депутатов подключиться к этой работе. Нам важно понимать, что работает, что ещё нужно доработать из мер поддержки многодетных и неполных семей. Для этого нужно встречаться и общаться. У нас есть многодетные семьи участников спецоперации. Им нужно уделять особое внимание», – сказал Брынцалов на заседании Московской областной думы.Спикер регионального парламента напомнил, что Владимир Путин дал старт Году семьи в России, а также подписал указ о статусе многодетных семей и положенной им поддержке.
«Это один из важных шагов в рамках проведения в России Года семьи. Теперь на законодательном уровне закреплено, что в России многодетной является семья, имеющая трёх и более детей. И этот статус устанавливается бессрочно», – пояснил Брынцалов.Многодетным семьям будут предоставлять социальную поддержку до достижения старшим ребёнком возраста 18 или 23 лет, если он проходит очное обучение. Также правительство установит единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. При этом регионы вправе расширить категорию многодетной семьи и устанавливать дополнительные меры поддержки.
«В прошлом году мы расширили перечень категорий граждан, которые могут рассчитывать на меру поддержки по газификации дома. К существующим категориям добавились и многодетные семьи. Также принят закон, которым от уплаты транспортного налога освободили подмосковные многодетные семьи, где есть дети до 23 лет, которые учатся очно. Для многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, в Московской области установили ежегодную выплату 7 тысяч рублей», – перечислил парламентарий.Важным решением президента председатель Мособлдумы назвал продление программы льготной семейной ипотеки под 6% и субсидий в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей.
«Путин не раз подчёркивал, что крепкая традиционная семья – фундамент развития государства и общества. Политика органов власти Московской области, нашего губернатора также направлена на то, чтобы создать семьям комфортные условия жизни в регионе. Мы ведём большую работу по законодательному обеспечению социальной поддержки многодетных семей», – заключил Брынцалов.По данным Мособлдумы, сегодня в Московской области реализуют семь федеральных и 17 региональных мер поддержки. За 10 лет число подмосковных многодетных семей выросло более чем в 3,5 раза. Сейчас это уже 107 тыс семей, в которых воспитываются 345 тыс детей.
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Лора Луганская