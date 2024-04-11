Не жечь костры и не прикасаться к воде: день святого Марка, приметы, чего делать нельзя

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11 апреля православные христиане чтят память святителя Марка Арефусийского. В народном календаре праздник принято называть Берещеньем. О том, когда появилось церковное торжество, какие приметы с ним связаны, и чего нельзя делать, расскажет редакция «Радио 1».
Берещенье или день святого Марка в 2024 году: дата, история
Православная церковь ежегодно чтит память святого мученика Марка Арефусийского 11 апреля. В этом году праздник выпадает на четверг. В народном календаре этот праздник называется Марков день или Берещенье.
Согласно церковному преданию, святитель Марк жил в IV веке нашей эры в Сирии. При императоре Константине Великом он был назначен епископом города Арефусии. Тогда гонения на христиан прекратились, в городах восстанавливались разрушенные храмы и строились новые. Однако в Сирии оставались те, кто был приверженцем старой веры. Император Юлиан, вошедший на престол в 361 году, решил вновь возродить язычество и возобновил гонения на христиан. Марк боролся с остатками язычества и идолопоклонничества. Предания гласят, что он своими руками разобрал языческое капище и возвел на его месте христианскую церковь.
За это святого подвергли страшным пыткам. Марка заставляли заплатить за разрушенное капище и отречься от веры, но он был непреклонен. Тогда палачи отпустили Марка, понимая, что истязания не приносят эффекта.
День святого Марка в 2024 году: традиции
День святого Марка еще принято называть Берещеньем. В этот праздник предки чествовали березу.
Традиция почитания этого дерева возникла еще до крещения Руси. До этого времени считалось, что береза является символом здоровья и жизни. Однако нередко растению приписывали магические свойства, например, предки верили, что в ветвях плакучих берез любят сидеть русалки и утопленницы.
С приходом христианства появилась легенда, что своими ветвями береза укрыла Богородицу с младенцем Христом от непогоды во время бегства в Египет. За это Божия Матерь благословила дерево.
Берещенье в 2024 году: что можно и нельзя делать
Православным верующим в день Берещенья или святого Марка следует посетить храм или помолиться дома. Полезно будет вспомнить житие мученика и других праведников, совершивших подвиги во имя своей веры. Также следует помнить, что праздник выпадает на Великий пост, во время которого говеющим нельзя употреблять в пищу мясо, яйца, рыбу и молочные продукты.
Однако существуют приметы, к которым прислушиваются верующие еще со времен Руси. В этот день люди не рубили деревья и не жгли костров, чтобы не навлечь на себя несчастья. Особенно осторожно и почтительно вели себя по отношению к березам.
В этот день люди старались избегать водоемов и не прикасаться к воде, так как верили, что смельчака, подошедшего слишком близко, могут утащить на дно русалки. Опасаясь встречи с нечистью, обходили стороной плакучие березы и ивы. Под их ветвями не отдыхали и не дремали, чтобы не столкнуться с потусторонним.
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