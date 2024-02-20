Нехватка калия может довести мир до катастрофы

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Ученые Эдинбургского университета и Британского центра экологии и гидрологии совместно обнаружили новую угрозу глобальной продовольственной безопасности, которая заключается в дефиците калия. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Food.
Во многих регионах мира сельскохозяйственные почвы теряют больше калия, чем получают, утверждают исследователи. А между тем, калий является жизненно важным питательным веществом для растений, участвующим в фотосинтезе и дыхании.
На сегодняшний день производство удобрений, восполняющих дефицит калия, сконцентрировано в 12 странах, с доминированием Канады, России, Белоруссии и Китая. При этом около 20% сельскохозяйственных почв земного испытывают серьезнейшую нехватку данного химического элемента. В числе подобных регионов — Юго-Восточная Азия (44 процента), Латинская Америка (39 процентов), Африка южнее Сахары (30 процентов) и Восточная Азия (20 процентов).
Исследователи предложили рекомендации по смягчению угрозы истощения калия, включая оценку текущих запасов и выявление стран с наибольшим риском. Они пришли к выводу, что необходимо изучить воздействие использования калийных удобрений на окружающую среду и максимизировать повторное применение и переработку питательных веществ.
Президент РФ Владимир Путин ранее подтвердил готовность России бесплатно поставить 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам.
Он призвал секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии и потребовать от ЕС снять ограничения на экспорт российских удобрений в третьи страны.
Всё более частые набеги саранчи на посевы сельскохозяйственных культур, вызванные глобальным потеплением климата, также могут стать уже в самое ближайшее время серьёзной угрозой для мировой продовольственной безопасности. Об этом пишут китайские и сингапурские учёные Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан и Сяоган Хэ в своей статье для научного журнала Science Advances. В материале говорится о необходимости усиления контроля за миграцией саранчи в общемировом масштабе.
Повышение средней температуры воздуха и увеличение количества осадков создают благоприятные условия для размножения этих насекомых в ранее нетипичных для нашествий районах и ухудшают ситуацию в традиционных «горячих точках», указано в публикации. Более того, ареал обитания вредителей продолжает расширяться. Участились случаи одновременных набегов саранчи в удалённых друг от друга районах, например, в Индии и Марокко. Такая ситуация может привести к тяжёлым неурожаям и подорвать мировую продовольственную безопасность, предостерегают учёные.
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На сегодняшний день производство удобрений, восполняющих дефицит калия, сконцентрировано в 12 странах, с доминированием Канады, России, Белоруссии и Китая. При этом около 20% сельскохозяйственных почв земного испытывают серьезнейшую нехватку данного химического элемента. В числе подобных регионов — Юго-Восточная Азия (44 процента), Латинская Америка (39 процентов), Африка южнее Сахары (30 процентов) и Восточная Азия (20 процентов).
Президент РФ Владимир Путин ранее подтвердил готовность России бесплатно поставить 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам.
Он призвал секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии и потребовать от ЕС снять ограничения на экспорт российских удобрений в третьи страны.
Всё более частые набеги саранчи на посевы сельскохозяйственных культур, вызванные глобальным потеплением климата, также могут стать уже в самое ближайшее время серьёзной угрозой для мировой продовольственной безопасности. Об этом пишут китайские и сингапурские учёные Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан и Сяоган Хэ в своей статье для научного журнала Science Advances. В материале говорится о необходимости усиления контроля за миграцией саранчи в общемировом масштабе.
Повышение средней температуры воздуха и увеличение количества осадков создают благоприятные условия для размножения этих насекомых в ранее нетипичных для нашествий районах и ухудшают ситуацию в традиционных «горячих точках», указано в публикации. Более того, ареал обитания вредителей продолжает расширяться. Участились случаи одновременных набегов саранчи в удалённых друг от друга районах, например, в Индии и Марокко. Такая ситуация может привести к тяжёлым неурожаям и подорвать мировую продовольственную безопасность, предостерегают учёные.
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