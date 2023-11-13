Некоторых эвакуированных из сектора Газа россиян разместят в Подмосковье

Фото: РИА Новости / МЧС РФ
Россиян, которым некуда ехать после эвакуации из Сектора Газа, разместят в пунктах временного пребывания в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».
«Большинство соотечественников, которые прилетят сегодня, встретят и разместят родственники. Тех, кому ехать некуда, доставят в пункт временного размещения в Московской области, с которым мы на связи», – сказала вице-спикера Госдумы, главы штаба единороссов по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.Ранее сообщалось, что ночь первая колонна с 70 россиянами, покинувшими палестинский анклав, прибыла в Каир, где развёрнут штаб МЧС России. Позже спецборт МЧС с эвакуированными россиянами вылетел в Москву. В ближайшее время из сектора Газа будет вывезена новая группа из 90-100 соотечественников.
Читайте также:
Спецборт МЧС с эвакуированными россиянами вылетел из Каира в Москву
Первые граждане РФ эвакуированы из сектора Газа: как россияне «выживали в аду»
Специалисты МЧС России начали эвакуацию россиян из сектора Газа
Лора Луганская