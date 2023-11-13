Спецборт МЧС с эвакуированными россиянами вылетел из Каира в Москву

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что самолёт Ил-76, на борту которого находятся 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, направился в Москву.
Глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков отметил, что эвакуированным гражданам России и соотечественникам предоставляется вся необходимая помощь, чтобы они почувствовали поддержку и получили возможность добраться до родины.
В пресс-службе МЧС РФ отметили, что на всём протяжении полёта, эвакуированных россиян сопровождают ведомственные медицинские работники и психологи.
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Глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков отметил, что эвакуированным гражданам России и соотечественникам предоставляется вся необходимая помощь, чтобы они почувствовали поддержку и получили возможность добраться до родины.
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Анастасия Чинкова