Немку поразили русские мужчины, и она назвала их положительные качества

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Российская тревел-блогерша пообщалась с немкой, которая вышла замуж за русского и восхищается его положительными качествами.
В личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен», 35-летняя немка Эмили отметила, что русские умеют работать головой и руками. После первой встречи её будущий супруг Сергей починил кухонный кран в её доме, а в браке россиянин взял на себя ответственность по ремонту машины Эмили.
Русский муж оплачивает все счета и отпуск.
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«Представляешь, когда мы пошли с Сергеем на свидание, он подарил мне огромный букет роз! Они стояли почти 2 недели. А когда завяли, он принес другие. И теперь так всегда!», —рассказывает Эмили.
«Сам оплачивает все счета, дает мне деньги на продукты. Когда едет домой с работы спрашивает, нужно ли что-то купить», —восхищается своим мужем немка.Читайте также:
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Мария Фирсова