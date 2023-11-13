Турецкие отели снизят цены примерно на 30% на лето 2024 года

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Многие отельеры Турции решили снизить цены в валюте примерно на 30% на летний отдых в 2024 году.
О резком снижении цен размещения рассказал генеральный директор туроператора Tez Tour Воскан Арзуманов, пишет Интерфакс.
По его словам, среди россиян спрос на отдых в Турции в начале лета 2023 года оказался намного ниже ожидаемого из-за высоких цен. Поэтому в 2024 году многие отельеры решили скорректировать стоимость.
По словам Арзуманова, из-за повышения цен Турция в этом году недосчитается более миллиона туристов. В это число вошли и обеспеченные путешественники, выбравшие более экзотические направления.
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По его словам, среди россиян спрос на отдых в Турции в начале лета 2023 года оказался намного ниже ожидаемого из-за высоких цен. Поэтому в 2024 году многие отельеры решили скорректировать стоимость.
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Мария Фирсова