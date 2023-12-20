Новый подмосковный электронный сервис поможет проверить наличие договора на оказание соцуслуг

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Для жителей Подмосковья заработал онлайн-сервис проверки наличия договора на оказание социальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мингосуправления.
С марта этого года жители Московской области могут заключить договор на соцуслуги через региональный портал. За это время поступило свыше 6,8 тыс таких обращений.
Если человек хочет поменять исполнителя услуг по социальному сертификату, сначала он должен расторгнуть предыдущий договор и только потом подавать новое заявление. Проверить наличие действующего договора теперь сможет цифровой сервис, внедрённый в онлайн-форму.
Социальный сертификат – это индивидуальная программа предоставления услуг, которой гражданин может воспользоваться в случае признания нуждающимся в помощи – например, если требуется обслуживание на дому или реабилитация ребёнка в полустационарной форме. Обладатели сертификата могут выбрать исполнителя на оказание услуг и заключить с ним электронный договор.
Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью подтвержденной учётной записи и заполнить онлайн-форму. Проект договора с исполнителем соцуслуг будет направлен для подписания в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня
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Если человек хочет поменять исполнителя услуг по социальному сертификату, сначала он должен расторгнуть предыдущий договор и только потом подавать новое заявление. Проверить наличие действующего договора теперь сможет цифровой сервис, внедрённый в онлайн-форму.
Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью подтвержденной учётной записи и заполнить онлайн-форму. Проект договора с исполнителем соцуслуг будет направлен для подписания в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня
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Лора Луганская