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Новый подмосковный электронный сервис поможет проверить наличие договора на оказание соцуслуг

20 декабря 2023, 10:55
Фото: Istockphoto / dusanpetkovic

Фото: Istockphoto / dusanpetkovic

Для жителей Подмосковья заработал онлайн-сервис проверки наличия договора на оказание социальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мингосуправления.
С марта этого года жители Московской области могут заключить договор на соцуслуги через региональный портал. За это время поступило свыше 6,8 тыс таких обращений.

Если человек хочет поменять исполнителя услуг по социальному сертификату, сначала он должен расторгнуть предыдущий договор и только потом подавать новое заявление. Проверить наличие действующего договора теперь сможет цифровой сервис, внедрённый в онлайн-форму.


Социальный сертификат – это индивидуальная программа предоставления услуг, которой гражданин может воспользоваться в случае признания нуждающимся в помощи – например, если требуется обслуживание на дому или реабилитация ребёнка в полустационарной форме. Обладатели сертификата могут выбрать исполнителя на оказание услуг и заключить с ним электронный договор.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью подтвержденной учётной записи и заполнить онлайн-форму. Проект договора с исполнителем соцуслуг будет направлен для подписания в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня

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#госуслуги
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#подмосковье
#московская область
#социальная поддержка
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Стало известно, кто возглавит избирательный штаб Путина
«Ъ»: избирательный штаб Путина возглавят Жога, Машков и Лысенко
20 декабря 2023, 11:22

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина станут глава парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению издания, все они вошли в инициативную группу, которая 16 декабря поддержала самовыдвижение Путина. Уточняется, что в администрации президента приняли решение, что сопредседателями штаба должны стать известные люди.

«Эти фигуры носят символический характер, но у них будет зеленый свет в государственных медиа», - пояснил глава фонда «Президентская политика» Михаил Виноградов.

Он добавил, что они не играют представительской роли и не принимают никаких решений.

Напомним, 18 декабря действующий президент России сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. 8 декабря Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге. Тогда Жога выразил готовность стать доверенным лицом главы РФ Владимира Путина, если такое предложение ему поступит.

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«Столярное дело и шитьё»: Путин запретил телефоны и ввёл урок труда, что ждет школьников
Путин подписал законы о запрете телефонов в школе и обязательных уроках труда
20 декабря 2023, 11:14

Фото: istock / Zhang Shu

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования мобильных телефонов на уроках. Кроме того, с 1 сентября 2024 года в российских школах появится новый предмет – урок труда. Редакция «Радио 1» расскажет, как изменится жизнь школьников, как будет исполняться запрет на пользование смартфонами, и с какой целью введены поправки.

Путин подписал закон о запрете телефонов в школе


Глава государства Владимир Путин 19 декабря подписал закон о запрете мобильных телефонов на уроках. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с поправками, школьники не смогут пользоваться смартфонами во время занятий, однако законом предусмотрены исключения. Пользоваться мобильным разрешено в экстренных случаях, когда существует угроза жизни или здоровью обучающихся. Поправки вступают в силу с момента опубликования документа.

Авторы поправок прежде пояснили их цель и заявили, что инициатива направлена на минимизацию факторов, которые отвлекают обучающихся от образовательной программы.


В Госдуме рассказали, как будет реализован запрет на пользование телефонами в школах


В нескольких российских школах прежде уже был введен принцип запрета мобильных телефонов. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT. По ее словам, существует несколько способов реализации меры. Парламентарий привела в пример вариант, когда школьники будут сдавать мобильные устройства перед началом урока.

«Вариант номер два: он (ученик-прим ред.) может оставлять в своей сумке телефон, просто не использовать и не доставать во время учебного процесса, исключения составляют только случаи вреда жизни и здоровью», — заявила Лантратова.

Путин подписал закон об обязательном уроке труда в школах


Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательных уроках труда для учеников начальных и средних классов. Изменения в учебную программу будут внесены с 1 сентября 2024 года. Дисциплина станет обязательной для российских школ.

Прежде председатель Госдумы Вячеслав Володин, который выступил автором инициативы, заявил, что трудовое воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса.

«Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо», – написал Володин в своем телеграм-канале.

В Дагестане учителя подрались на обсуждении запрета мобильников для детей
В Дагестане учителя подрались на обсуждении запрета мобильников для детей

В Госдуме уроки труда в школах связали с нехваткой рабочих


Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что введение в школах уроков труда позволит справиться с нехваткой людей рабочих профессий. По его мнению, учебная дисциплина позволит вернуть рабочим специальностям престиж.

«Слесарное и столярное дело, кулинария, кройка и шитье должны вернуться в школы», — убежден Колунов.

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#запрет
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Капремонт волоколамского спортивного центра «Гвардия» завершен на 70%
20 декабря 2023, 10:37

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Капитальный ремонт спортивного Центра «Гвардия» в Волоколамске сделан на 70%. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Над капитальным ремонтом здания 1975 года работают 20 человек ежедневно. На данный момент завершили работы над крышей в спортзале и заканчивают кровлю на административном здании. Также полностью забетонировали пол и застелют паркет. Строители продолжают внутреннюю отделку помещений и утепление стен.

«После капремонта здания здесь обновят спортивное оборудование и инвентарь. В центре появится новая входная группа, дополнительная раздевалка, медицинский кабинет, гардеробная, новый тренажерный зал, сауна. <…> По словам архитекторов, это уникальный объект поэтому архитектурный облик здания будет сохранен», - отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что в спорткомплексе «Гвардия» тренировки футболистов проводились до самого последнего дня перед началом ремонтных работ.

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#спорткомплекс
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Авиакомпания «Аврора» объяснила проблемы льготных полетов на Дальний Восток
«Аврора» сочла несовершенными правила субсидирования полетов на ДВ
20 декабря 2023, 10:34

Фото: iStock/Sitikka

Авиакомпания «Аврора» дала обоснованный ответ на претензии Счетной палаты из-за траты субсидий на выполнение рейсов в Дальневосточном округе. Гендиректор компании Константин Сухоребрик направил письмо аудитору счетной палаты Валерию Богомолову, которое появилось в распоряжении РБК.
Напомним, счетная палата ранее пришла к заключению, что «Аврора» не открыла продажу льготных билетов по субсидированным маршрутам за пять дней после заключения договора с Росавиацией. Тем самым, не выполнив свои обязательства.

При этом гендиректор «Авроры» в письме пояснил, что начать продажу льготных билетов было невозможно, из-за того, что перевозчики на субсидию были набраны еще в конце прошлого года, а договор уже был подписал после.

«Отбор заявок на 2022 год завершился 31 декабря 2021 года, то есть за сутки до начала выполнения полетов. А соглашение фактически было заключено позднее начала выполнения полетов», — пишет Сухоребрик в своем письме.

Он добавил, что расписание полетов формируется дважды в год, кроме того, аэропорты каждый сезон отдельно формируют время для взлета или посадки самолетов. Он также напомнил, что некоторые рейсы вообще являются сезонными.

Напомним, Президент России Владимир Путин в рамках подведения итогов года заявил, что плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год.

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В Киргизии одобрили законопроект об изменении государственного флага
20 декабря 2023, 10:15

Фото: istock / HStocks

Депутаты парламента Киргизии одобрили законопроект об изменении флага страны. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу законодательного собрания.

«Депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О государственных символах Кыргызской Республики» во втором и третьем чтении», — сообщили в пресс-службе.
С инициативой изменения государственного флага выступил спикер парламента Нурланбек Шакиев. При этом в середине декабря президент государства Садыр Жапаров заявил, что именно он предложил внести изменения во флаг.

Текущий флаг Киргизии выглядел как прямоугольное полотно красного цвета, на котором в центре расположена верхняя часть юрты (тундук). От юрты в разные стороны исходят 40 желтых волнообразных лучей Солнца.

Было принято решение заменить волнообразные лучи вокруг тундука на прямые. Авторы проекта отметили, что волны могут ассоциироваться с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой государства, а прямые лучи больше похоже на солнечные.

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Абоненты оператора «Киевстар» сообщили, что мобильная связь снова пропала
20 декабря 2023, 10:10

Фото: iStock/oatawa

Абоненты украинской телекоммуникационной компании «Киевстар» сообщают, что у них снова пропала мобильная связь.
Комментарии о проблемах появились на странице «Киевстар» в социальных сетях. Пользователи оператора заявляют об отсутствии связи в Одессе, Львове и иных украинских городах.

Чуть позже представители компании пояснили, что проблемы наблюдаются на юге и западе страны. По словам оператора, делается все необходимое для восстановления связи, однако причина сбоев не называется.

Ранее оператор «Киевстар» сообщал, что работа большинства сервисов была восстановлена после аналогичного сбоя сотовой связи.

Напомним, в июне текущего года абоненты мобильной сети «Билайн» пожаловались на сбои в работе мобильной связи и интернета.

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#украина
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В Красногорске прошел межрегиональный форум инвалидов-колясочников
20 декабря 2023, 09:56

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

II Межрегиональный форум инвалидов-колясочников «Качество жизни людей с инвалидностью. Опыт Подмосковья и регионов, как вектор развития в современных реалиях» прошел в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Форум прошел 19 декабря в Доме Правительства Московской области в Красногорске. В нем приняли участие около 50 инвалидов-колясочников.

«Мы уже второй год подряд совместно проводим форум, и очень хочется, чтобы это стало доброй традицией, чтобы можно было собраться в конце года, подвести итоги, поделиться какими-то результатами, обсудить важные вопросы.<…> Это серьезный вклад в развитие нашего большого региона. Хочется всем пожелать добра, здоровья, счастья - всего самого хорошего, ну а мы - всегда рядом», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках форума участники обсудили вопросы о доступности общественного транспорта, остановок, железнодорожных платформ и станций. Также обсудили специализированный фонд жилья для колясочников, обеспечение техническими средствами реабилитации и необходимость расширения их перечня.

Стоит отметить, что особое внимание участников было уделено мерам поддержки участников СВО, передвигающихся на колясках, и их семьей.

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#инвалиды
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Волгоградский международный аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы
20 декабря 2023, 09:41

Фото: istockphoto/Sitikka

Официально причины остановки работы аэропорта пока не комментировали.
Shot сообщает, что рейс «Победы» из Москвы DP6965 перенаправлен в Саратов. Рейс «Сибири» из Москвы прибудет с задержкой: в 13:40 вместо 10:35.

Ранее в аэропортах Домодедово и Внуково был объявлен план «Ковер». Подобный режим подразумевает под собой незамедлительную посадку, а также вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Он объявляется при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта.

Также сообщалось, что в небе над Калужской областью системой противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

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#аэропорт
#новости
#общество
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В Котельниках появится новая поликлиника в ЖК «Томилинский бульвар»
20 декабря 2023, 09:33

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «Томилинский бульвар» городского округа Котельники строят поликлинику на 100 посещений в смену. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На сегодняшний день уже ведутся работы по внутреннему монтажу инженерных систем и идет подготовка к пуску отопления для выполнения комплекса отделочных работ в зимний период.

«Медицинское учреждение расположится между двумя домами жилого комплекса. Здесь будут работать различные специалисты — терапевт, хирург, отоларинголог и др. Также тут появится кабинет УЗИ. Ежедневно поликлинику смогут посещать до 100 человек», - подчеркнула пресс-служба ведомства.

Стоит отметить, что ЖК «Томилинский бульвар» возводится рядом с Кузьминским парком в Котельниках, внутри которого будут находиться три собственных детских сада, поликлиника, паркинги, парки с Wi-Fi, спортивные и детские площадки. Также будут работать кафе и магазины.

Кроме этого, в эксплуатацию его планируют в первом квартале 2025 года.

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