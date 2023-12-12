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В Подмосковье запустили программу поиска уязвимостей регионального портала госуслуг

12 декабря 2023, 21:06
Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье запустили первую программу по поиску уязвимостей, чтобы оценить защищённость регионального портала госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.
«Региональный портал – одна из самых популярных онлайн-площадок Подмосковья. Каждый месяц её посещает более 3 млн человек. Портал безопасен для передачи сведений и соответствует требованиям защиты информации. Однако за последние два года значительно увеличилось число кибератак на цифровые государственные сервисы. Поэтому запускаем программу багбаунти для исследования возможных уязвимостей портала», – пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Багбаунти – публичная программа по поиску уязвимостей электронных сервисов за вознаграждение. Благодаря ей разработчики могут обнаружить и устранить ошибки системы, сделать её безопаснее. Стать участниками программы могут россияне старше 18 лет, зарегистрированные на платформе Standoff 365 Bug Bounty.


Тестирование портала государственных и муниципальных услуг Московской области будет проходить до 29 декабря. За обнаруженные баги участники смогут получить вознаграждение до 150 тыс рублей.

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#подмосковье
#московская область
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В Аникеевке закроют железнодорожный переезд и изменят схему движения
12 декабря 2023, 21:47

Фото: Минтранс МО

В зоне строительства путепровода через железнодорожные пути Рижского направления у станции Аникеевка с 20 декабря изменится схема движения транспорта. Об этом предупредили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Железнодорожный переезд на автодороге «Аникеевка – Нахабино» будет закрыт из-за возведения опор путепровода. На период строительства путепровода проезд автотранспорта будет осуществляться по объездному маршруту через Нахабино – по ул. Панфилова, ул.11 Сапёров и ул. Станционной», – пояснили в ведомстве.
Движение транспорта через железнодорожные пути на автодороге «Аникеевка – Нахабино» возобновят по уже построенному путепроводу. 

Строительство объекта увязано с развитием МЦД-2 «Нахабино – Подольск». Открыть движение по путепроводу рассчитывают в конце будущего года.



Планируется, что новый транспортный объект обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между двумя частями Аникеевки. Улучшится транспортная доступность существующих и строящихся жилых комплексов. 
 
Ликвидация переезда также обеспечит безопасное движение поездов на Рижском направлении МЖД.
 
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#московская область
#подмосковье
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Число ДТП в Московской области за год снизилось на 2%
12 декабря 2023, 21:35

Фото: Мособлпожспас

Показатели аварийности в Подмосковья за 11 месяцев 2023 года снизились по сравнению с предыдущим годом. С января по конец ноября в Московской области зафиксировано 3621 ДТП с погибшими и пострадавшими – на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«Число ДТП снизилось на 2%, погибших – на 5%, пострадавших – на 2,5%. Однако увеличилось количество столкновений, в том числе попутных, а также наездов на стоящие автомобили. Среди частых видов аварий за этот период – наезды на пешеходов на переходах», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
В министерстве напомнили, что водителям не следует останавливаться на скоростных трассах на обочине или у отбойников даже на короткое время. Чтобы не стать жертвой повторного ДТП, лучше доехать до специальных «карманов», площадок отдыха или заправочных станций. 
 
При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге следует незамедлительно звонить по телефону 112.

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#подмосковье
#московская область
#аварии
#дтп
#статистика
#минтранс мо
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В работе умных устройств «Яндекса» произошел сбой
12 декабря 2023, 21:09

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

У некоторых пользователей устройств «Яндекса» возникают кратковременные трудности в управлении устройствами умного дома. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе «Яндекса».
Сообщается, что переставали работать лампочки, розетки и чайники. В пресс-службе отметили, что специалисты компании делают все возможное для устранения проблем в работе. 

На данный момент все неполадки устранены и устройства работают в прежнем режиме.

Напомним, с 2021 года «Яндекс» инвестировал в развитие инициатив и технологий для обеспечения безопасности порядка 500 миллионов рублей.

Ранее Федеральная налоговая служба опровергла РИА Новости информацию о якобы взломе со стороны Украины. В ведомстве подчеркнули, что все сервисы работают в штатном режиме, а данные граждан находятся в полной безопасности. 

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#техника
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Появились подробности о россиянине, прилетевшем в США без билета
Прилетевший в США без паспорта россиянин владел бизнесом в России
12 декабря 2023, 21:04

Фото iStock/Boarding1Now

Россиянин Сергей Очигава, который умудрился прилететь в США без документов и авиабилета, в России числится учредителем организации, однако ее уже не существует. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно сообщению, из выписки Единого государственного реестра юридических лиц следует, что Сергей Владимирович Очигава является одним из учредителей ООО «Возрождение М» в Калужской области. Организация была зарегистрирована в 2021 году и прекратила деятельность в апреле 2022-го.

Также в интернете есть данные о кандидатской диссертации на тему «Организационно-методическое обеспечение аудита маркетинговой деятельности производственных предприятий», автором которой также является Очигава. Документ был защиен в РЭУ имени Плеханова в 2003 году.

Накануне стало известно, что российский экономист без паспорта, авиабилета и визы прилетел в Лос-Анджелес из Копенгагена. При этом мужчина не смог объяснить американским властям, каким образом у него это получилось. 4 ноября на пункте паспортного контроля аэропорта Лос-Анджелеса задержали некоего Сергея Владимировича Очигаву, являющегося гражданином РФ. Мужчину не удалось найти в списках пассажиров ни одного из международных рейсов, прибывших в лос-анджелесский аэропорт.

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#аэропорт
#данные
#мужчина
#визы
#рф
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В Электростали завершили работы в котельной «Восточной»
12 декабря 2023, 19:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Работы в котельной «Восточной», которую эксплуатирует частная компания «ВКС», полностью завершены. Теперь температура в квартирах начнёт подниматься, сообщила глава городского округа Электросталь Инна Волкова.
«На данный момент все работы полностью завершены, система заполняется. В ближайшие часы температура будет подниматься. Параллельно работники управляющих организаций приступят к наладке циркуляции горячей воды во внутридомовых сетях», – написала Волкова в своём телеграм-канале. 
Ранее жители сообщали, что из-за плохой работы котельной, которая находится в частных руках, в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках сейчас очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов.
 
В город по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва приехал вице-губернатор Евгений Хромушин. Он пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный в Электростали восстановят к вечеру вторника. 

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#подмосковье
#московская область
#котельная
#тепло
#теплотрасса
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Автомобильный мост в городском округе Ступино открыли после капремонта
12 декабря 2023, 19:15

Фото: Минтранс МО

В городском округе Ступино завершили капремонт моста у деревни Матюково. Проезд для транспорта открыт, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Мост имеет большую социальную и транспортную значимость. Он соединяет множество небольших населённых пунктов и служит проездом к высокоинтенсивной федеральной трассе А-108 и Староситненскому шоссе», – говорится в сообщении.
Ремонт стартовал в прошлом году. Часть моста демонтировали, установили новые кольца водопропускной трубы для протекающего под дорогой ручья, обустроили новые барьерные ограждения и расширили проезжую часть.
 
Как отметили в министерстве, во время работ на автодороге «Ступино – Малино» организовали реверсивное движение.
 
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#минтранс мо
#капремонт
#мост
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#подмосковье
#московская область
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Эколог Пукалов: Нельзя выкидывать живую ель после Нового года
12 декабря 2023, 19:06

Фото: istockphoto.com/dmf87

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов заявил, что нельзя выбрасывать ёлку после Нового года, поскольку, разлагаясь, она несёт существенный вред экологии.
Он пояснил, что при разложении дерево выделяет углекислый газ, который способствует парниковому эффекту и глобальному потеплению.

«Ёлка, к сожалению, превращается в мусор и разлагается. Если не использовать её повторно на щепу, на подстилку, на корм для копытных животных и просто выкинуть – при разложении будет выделяться углекислый газ. Я сторонник хвойного дерева в горшке. Если позволяют средства, можно и метровое, и полутораметровое купить. Здесь единственное – грамотно его подготовить к переносу в тепло, так как в питомниках они находятся при минусовой температуре и коротком световом дне», — отметил в беседе с Общественной Службе Новостей Пукалов.

Он отметил, что прежде, чем заносить дерево в здание, надо плавно повышать температуру в течение двух недель и увеличивать длину светового дня.

После праздников специалист рекомендовал сдать ёлку в питомник или зоопарк или вернуть дерево в почву.

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#мусор
#дерево
#экология
#ёлка
#новый год
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В химкинском парке имени Л.Н. Толстого открыли каток с натуральным льдом
12 декабря 2023, 19:00

Фото: Минблаго МО

В парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках начал работать каток с натуральным льдом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«В этом году в регионе будет открыто более 180 катков, в том числе 30 больших катков с искусственным покрытием. Там можно будет взять на прокат спортивный инвентарь и воспользоваться тёплыми раздевалками. В парках посетителей встретят 114 кафе и 66 тёплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Рядом с катком в Химках располагается корпус с тёплой раздевалкой и камерами хранения. Посетители могут взять на прокат коньки и специальных «помощников фигуристов».

Каток работает ежедневно с 10.00 до 22.00. На катке действует специальный выгодный тариф «семейный». Покататься бесплатно можно с понедельника по четверг с 10.00 до 13.00, за исключением праздничных дней.
 
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#министерство благоустройства мо
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#подмосковье
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#зима в подмосковье
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ФНС опровергла информацию о взломе со стороны Украины
ФНС сообщила, что все сервисы работают штатно, данные граждан в безопасности
12 декабря 2023, 18:52

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Федеральная налоговая служба опровергла РИА Новости информацию о якобы взломе со стороны Украины.
В ведомстве подчеркнули, что все сервисы работают в штатном режиме, а данные граждан находятся в полной безопасности. По информации налоговой службы, жалобы о сбоях в работе также не поступали.

Напомним, об «уничтожении инфраструктуры» налоговых сервисов РФ сообщили в Главном разведывательном управлении Украины. По информации ГУР, были удалены не только конфигурационные файлы, но и полная база данных с резервными копиями.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что несколько кабельных каналов в Крыму были взломаны украинскими хакерами.

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