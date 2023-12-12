В Подмосковье запустили программу поиска уязвимостей регионального портала госуслуг

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В Подмосковье запустили первую программу по поиску уязвимостей, чтобы оценить защищённость регионального портала госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.
«Региональный портал – одна из самых популярных онлайн-площадок Подмосковья. Каждый месяц её посещает более 3 млн человек. Портал безопасен для передачи сведений и соответствует требованиям защиты информации. Однако за последние два года значительно увеличилось число кибератак на цифровые государственные сервисы. Поэтому запускаем программу багбаунти для исследования возможных уязвимостей портала», – пояснила глава министерства Надежда Куртяник.Багбаунти – публичная программа по поиску уязвимостей электронных сервисов за вознаграждение. Благодаря ей разработчики могут обнаружить и устранить ошибки системы, сделать её безопаснее. Стать участниками программы могут россияне старше 18 лет, зарегистрированные на платформе Standoff 365 Bug Bounty.
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Лора Луганская