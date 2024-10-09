NYT: В КНР на фоне падения рождаемости чиновники расспрашивают женщин о детях

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На фоне сокращения численности населения Китая правительственные чиновники приходят домой к местным жительницам. Они расспрашивают их на предмет наличия либо отсутствия планов заводить детей.
Об этом сообщает газета The New York Times. Журналисты разговаривали с китайскими женщинами, которые рассказали им, что чиновники задавали им вопросы по телефону или даже приходили лично к ним домой. Кроме того, в городах проводятся бесплатные добрачные медицинские осмотры. У семейных пар выявляют степень склонности к наследственным заболеваниям и советуют заводить детей до 35 лет.
На протяжении десятилетий отделения Ассоциации планирования семьи в разных городах и провинциях Китай проповедовали принцип «одна семья — один ребёнок». В настоящее время подход к проблеме деторождения кардинально поменялся. В городских администрациях создаются специальные группы для пропагандирования рождения детей. Но теперь уже сами китайцы не слишком к этому стремятся. По данным опросов, те, кто родился после 90-х годов XX века предпочитают вовсе не иметь детей.
Согласно демографическим исследованиям, суммарный коэффициент рождаемости (то есть сколько в среднем детей рожает одна женщина на протяжении жизни) в Китае один из самых низких в мире. В 2023 году он составлял 1,0. Для сравнения, в США этот показатель равен 1,62. Это последствия проводимой многие годы политики «одна семья — один ребёнок», когда за нарушение этого правила грозили серьёзные санкции, а женщин могли даже принуждать к абортам.
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На протяжении десятилетий отделения Ассоциации планирования семьи в разных городах и провинциях Китай проповедовали принцип «одна семья — один ребёнок». В настоящее время подход к проблеме деторождения кардинально поменялся. В городских администрациях создаются специальные группы для пропагандирования рождения детей. Но теперь уже сами китайцы не слишком к этому стремятся. По данным опросов, те, кто родился после 90-х годов XX века предпочитают вовсе не иметь детей.
Согласно демографическим исследованиям, суммарный коэффициент рождаемости (то есть сколько в среднем детей рожает одна женщина на протяжении жизни) в Китае один из самых низких в мире. В 2023 году он составлял 1,0. Для сравнения, в США этот показатель равен 1,62. Это последствия проводимой многие годы политики «одна семья — один ребёнок», когда за нарушение этого правила грозили серьёзные санкции, а женщин могли даже принуждать к абортам.
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Александр Бойцов