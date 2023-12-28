Общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным

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Городской транспорт Москвы будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Отмечается, что на Рождество работа метро и МЦК будет продлена до 02.00 мск, а МЦД — до 03.00. При этом 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев будут осуществлять перевозки до 03.30 и 16 продолжат курсировать для горожан всю ночь.
Уточняется, что в метро будет организована трансляция в прямом эфире новогоднего обращения главы российского государства Владимира Путина. Аудиотрансляция будет доступна на эскалаторах и в вестибюлях станций.
Ранее сообщалось, что общественный транспорт Подмосковья украсили к Новому году. Праздничные автобусы уже можно заметить на маршрутах в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Воскресенске и Химках.
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Уточняется, что в метро будет организована трансляция в прямом эфире новогоднего обращения главы российского государства Владимира Путина. Аудиотрансляция будет доступна на эскалаторах и в вестибюлях станций.
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Екатерина Коршунова