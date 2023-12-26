Жителям Подмосковья назвали места, где будут происходить предновогодние пробки

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Минтранс Подмосковья отметил места предновогодних пробок. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В последнюю неделю перед новогодними признаками на территории московской области число транспорта на дорогах растёт, из-за чего время вечернего час пика смещается на 16:00.
Стоит отметить, что не стоит садится за руль в нетрезвом состоянии. За 2022 год в Подмосковье было зафиксировано, что большая часть аварий в новогодние праздники была из-за несоблюдения скоростного режима и нетрезвого состояния водителей.
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«Движение затруднено на основных магистралях Подмосковья, съездах с МКАД, центральных улицах городов, а также на дорогах рядом с крупными торговыми центрами, кафе и ресторанами. <…>Обращайте внимание на знаки, соблюдайте скоростной режим, дистанцию, не маневрируйте и уважайте всех участников дорожного движения. Уже 31 декабря число поездок снизится, и в праздничные выходные трафик будет менее интенсивным, а вот со второй половины января вернётся в обычный режим», — отметили в ведомстве.
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Мира Полтева