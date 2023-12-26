Жителям Подмосковья назвали места, где будут происходить предновогодние пробки

Актер Базанов из «Слова пацана» арестован по делу об убийстве

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Актер из сериала «Слово пацана» Базанов не признал вину в убийстве

Актер Сергей Базанов из сериала «Слова пацана» арестован Замоскворецким судом Москвы до 20 февраля 2024 года. Его подозревают в убийстве бизнесмена Александра Дзабиева в Большом Полуярославском переулке в Москве в 2011 году.Дзабиев занимал должность директора ООО «Оптим проект» и осуществлял торговлю овощами. При нем часто находилась солидная денежная сумма, о чем было известно злоумышленникам.В момент убийства предприниматель находился недалеко от станции метро «Курская», вместе со своим 25-летним сыном. В какой-то момент к Дзабиеву и его наследнику подъехал черный внедорожник Audi. Четверо грабителей напали на бизнесмена и попытались отобрать у него кейс, в котором находилось около 900 тысяч долларов. Он пытался защититься, но был ранен. Вскоре мужчина скончался.По некоторым данным, возможного убийцу опознал свидетель преступления во время просмотра сериала «Слово пацана», где Базанов исполнил эпизодическую роль.Правоохранители установили за актером наблюдение, и после получения необходимых доказательств арестовали.В пресс-службе суда сообщили, что Базанову предъявлено обвинение в убийстве группой лиц, сопряженное с разбоем. Максимальный срок по этой статье — пожизненное лишение свободы.Правоохранители выяснили, что Базанов действовал в составе преступной группы, которая совершала нападения на граждан и убийства.Сергей Базанов родился в подмосковном Дзержинском в 1984 году. С детства он увлекался спортом и имеет ряд заслуг. В 2008-м году он впервые был заподозрен в краже, однако дело не дошло до суда.В 2013-м году Базанов был осужден за незаконное хранение оружия и нападение на представителя власти на два с половиной года.Информации о том, когда мужчина начал свою актерскую карьеру нет.Для Сергея Базанова участие в проекте «Слово пацана» стало его звездным часом. Прежде он снимался в массовках и не имел громких ролей и премьер.В картине Базанов исполнил роль Демида, который был одним из членов группировки «Универсам». Герой появлялся эпизодически. В начале второй серии персонаж Базанова сильно избивает Вову Адидаса и побеждает.Предполагается, что именно по этому эпизоду свидетелю удалось опознать злоумышленника.Сергей Базанов и его подельник не признают вину в убийстве, совершенном в 2011 году. Об этом сообщила помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.По ее словам, причастность актера из сериала «Слово пацана» к инкриминируемому деянию доказано показаниями свидетелей. Однако Базанов и второй фигурант по делу вину не признают. Оба подозреваемых находятся под стражей, заключила Иванова.



