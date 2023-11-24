Общественники МСЭФ РФ поблагодарили губернатора Воробьёва за помощь и содействие

Фото: istockphoto/.shock
Представители Общероссийской общественной организации Молодежный союз экономистов и финансистов Российской Федерации (МСЭФ РФ) выразили благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьёву за содействие реализации государственной молодёжной, научно-инновационной политики в регионе.
В благодарственном письме, направленном руководителю Подмосковья, указано, что за 2022-2023 годы МСЭФ РФ провел более двадцати различных конкурсов, олимпиад и мероприятий, в которых приняли участие свыше 25 тысяч студентов, аспирантов и ученых из 85 регионов России, а также из Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстана.
Представители МСЭФ РФ отметили, что среди участников и победителей олимпиад и конкурсов нередко можно было видеть достойных представителей талантливой российской молодёжи из Московской области. К благодарственному письму был приложен диплом, которым Подмосковье было награждено за 5-е место на 23-й Всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства России в номинации «За содействие научно-исследовательской работе и активному участию молодежи в олимпиаде».
Также представители МСЭФ РФ попросили губернатора региона поздравить победителей и призеров олимпиад и конкурсов из Московской области и выразили надежду, что они и далее будут принимать активное участие в мероприятиях, которые будут проводиться в 2023 и 2024 годах. Среди них, например, Международная олимпиада по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления, Всероссийский конкурс на лучший проект по молодежному самоуправлению «Россия сильна тобою!», Всероссийская олимпиада развития нефтегазового и нефтехимического конкурса и многие другие.
Читайте также:
Жители Подмосковья стали финалистами Всероссийского конкурса «Лидеры села»
В Санкт-Петербурге пройдут соревнования по роботехнике «ДЕТалька-2024»
Подмосковье вошло в топ-20 по числу регистраций на олимпиаду «Я – профессионал»
Представители МСЭФ РФ отметили, что среди участников и победителей олимпиад и конкурсов нередко можно было видеть достойных представителей талантливой российской молодёжи из Московской области. К благодарственному письму был приложен диплом, которым Подмосковье было награждено за 5-е место на 23-й Всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства России в номинации «За содействие научно-исследовательской работе и активному участию молодежи в олимпиаде».
Читайте также:
Жители Подмосковья стали финалистами Всероссийского конкурса «Лидеры села»
В Санкт-Петербурге пройдут соревнования по роботехнике «ДЕТалька-2024»
Подмосковье вошло в топ-20 по числу регистраций на олимпиаду «Я – профессионал»
Александр Бойцов