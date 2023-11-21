Жители Подмосковья стали финалистами Всероссийского конкурса «Лидеры села»

Фото: сайт Всероссийского конкурса «Лидеры села»
В России завершилось проведение Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села». Об этом «Радио 1» сообщили в Российском союзе сельской молодёжи (РССМ).
Целью конкурса является выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения, которые смогут заняться развитием сельских территорий России.
В программе конкурса представлены несколько сфер развития сельской местности, например, муниципальное управление, туризм, образование, здравоохранение, сельское хозяйство, спорт и другие.
Финалистами конкурса от Подмосковья стали Дарья Глушенкова, Елизавета Любимова и Даниил Фофлин, которым будет оказана поддержка в реализации проектов, направленных на развитие сельской местности страны.
В РССМ обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьёву с предложением провести встречу с финалистами конкурса для обсуждения их дальнейшей поддержки и карьерного пути.
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В программе конкурса представлены несколько сфер развития сельской местности, например, муниципальное управление, туризм, образование, здравоохранение, сельское хозяйство, спорт и другие.
В РССМ обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьёву с предложением провести встречу с финалистами конкурса для обсуждения их дальнейшей поддержки и карьерного пути.
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Анастасия Чинкова