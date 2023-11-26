Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из РФ, выросла до 145 машин

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev
Очередь из фур, которые ожидают выезда из России в Литву, выросла до 145 машин.
«Сто двадцать грузовиков перед шлагбаумом, 25 на нейтральной полосе. Это участок дороги, который находится между пунктами пропуска. С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно», — цитирует агентство слова собеседника.
Читайте также:
На российско-литовской границе образовалась очередь из нескольких десятков грузовиков
Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис рассказал, почему исчезнет Украина
Латвия стала крупнейшим импортером виски в Россию
Диана Аванесян