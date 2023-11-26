Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис рассказал, почему исчезнет Украина

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Украина может исчезнуть, если поддастся усталости от военного конфликта с Россией, считает глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Его заявление опубликовано на официальном сайте литовского МИДа.
«Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать», — считает глава литовской дипломатии.Решение этой проблемы, по мнению Ландсбергиса, имеется не у Киева, а у стран Запада, поскольку только у последнего есть достаточная для этого структурная мощь, в том числе в плане вооружений.
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