Оформление опеки над пожилыми и инвалидами в Подмосковье оцифровали

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Оформить опеку над взрослыми в Подмосковье теперь можно в электронном виде. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Стать опекуном инвалида или пожилого человека теперь стало проще. Для этого родственнику нужно подать электронное заявление на региональном портале госуслуг. Всего в регионе проживает более 5 тыс опекунов и попечителей совершеннолетних», – уточнила Болатаева.В Минсоцразвития пояснили, что для заявителей создали понятный контент с наводящими вопросами и подсказками. Социальные помощники всегда готовы ответить на возникшие вопросы.
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Лора Луганская