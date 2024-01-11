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Оформление опеки над пожилыми и инвалидами в Подмосковье оцифровали

11 января 2024, 20:22
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Оформить опеку над взрослыми в Подмосковье теперь можно в электронном виде. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«Стать опекуном инвалида или пожилого человека теперь стало проще. Для этого родственнику нужно подать электронное заявление на региональном портале госуслуг. Всего в регионе проживает более 5 тыс опекунов и попечителей совершеннолетних», – уточнила Болатаева.
В Минсоцразвития пояснили, что для заявителей создали понятный контент с наводящими вопросами и подсказками. Социальные помощники всегда готовы ответить на возникшие вопросы.

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#московская область
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Фаевская помогла восстановить право на образование детям приезжего из Таджикистана
11 января 2024, 20:41

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить право на образование детям жителя Лосино-Петровского. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Гражданин Таджикистана по имени Наврузшох попросил Фаевскую помочь устроить в школу его детей. Заявитель и его семья приехали в Лосино-Петровский для постоянного проживания. На протяжении трёх месяцев Наврузшох 14 раз сам подавал заявление о приёме детей в среднюю школу №2 имени В.В. Дагаева.
«Чтобы оперативно помочь заявителю, был направлен запрос в администрацию городского округа с просьбой разобраться в ситуации. Как оказалось, отказы были по формальным причинам. Когда человек 14 раз подаёт заявление на одну и ту же услугу, необходим адресный подход и содействие в формировании пакета документов. Лишать детей школы на три месяца просто неприемлемо», – сказала Фаевская.
По словам омбудсмена, подобные случаи будут строго отслеживаться.

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#подмосковье
#московская область
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В поликлиниках Москвы введут аудиозапись и запретные для врачей слова
11 января 2024, 20:02

Фото: iStock/demaerre

Для врачей поликлиник Москвы введут перечень запрещённых для произношения слов, а для контроля за выполнением требований в кабинетах будут размещены аудиозаписывающие устройства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в конце 2023 года Департамент здравоохранения Москвы выпустил соответствующий приказ. В нём прописан алгоритм приёма пациентов, а также правила общения с ними. Согласно им, врачи должны быть вежливы, внимательно выслушивать пациента и задавать уточняющие вопросы.

Также в приказе прописано, какие фразы запрещается говорить медработникам. Под запрет попали такие слова и фразы как: «здрасьте», «ясно», «ваша проблема», «молодой человек», «не болейте» и «идите уже».

Кроме того, ещё одним изменением станет установка записывающих устройств в каждом кабинете, кроме стоматологического. Такие меры вводятся для того, чтобы контролировать правильность хода приёма пациентов. Записи будут прослушиваться и оцениваться с учётом более 20 критериев.

Многие врачи выступили против таких мер, заявив, что это разрушит принцип врачебной тайны. Однако в ведомстве подчеркнули, что аудиозаписи будут обезличенными, поэтому установить личность пациента не удастся.

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#медицина
#москва
#поликлиника
#врачи
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За новогодние праздники жители Петербурга выбросили 2,5 БелАЗов мусора
11 января 2024, 19:58

Фото: istockphoto/Rawpixel

За Новый год и каникулы из Санкт-Петербурга было вывезено почти 420 тысяч кубометров мусора. Такое количество отходов способно наполнить кузова 2,5 тысяч крупногабаритных грузовиков марки БелАЗ.
Для своевременного вывоза мусора региональный оператор по обращению твёрдых коммунальных отходов (ТКО) за выходные задействовал 350 единиц специальной техники, но трудиться им приходилось практически непрерывно, сообщает «Вечерний Петербург». С учётом предыдущих новогодних праздников, работа была усилена. В те районы города, которые в прошлом году были проблемными, были направлены дополнительные машины.

Отмечается, что спецтехника работала в сложных погодных условиях, а водителям автотранспорта зачастую приходилось отогревать машины, чтобы не отставать от графика. Тем не менее, жалоб от горожан на несвоевременную уборку и вывоз мусора было крайне мало. Скорее наоборот: нередкими были случаи, когда подъезд к контейнерной площадке оказывался перегорожен машинами местных жителей. Из-за этого мусоровозам приходилось несколько раз приезжать по одному и тому же адресу, что увеличивало общее время вывоза отходов.

Городская администрация напоминает гражданам, что за нарушение требований к размещению личного автомобильного транспорта во дворах и на придомовых территориях предусмотрены штрафные санкции.

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#петербург
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Новый ракетный фрегат «Адмирал Головко» прибыл на постоянную базу в Североморске
11 января 2024, 19:39

Фото: istockphoto/Roman Zaika

Построенный на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге ракетный фрегат «Адмирал Головко» прибыл к месту постоянного базирования в Североморске. На главной базе Северного флота корабль встретили с традиционными почестями.
На торжественном митинге, посвящённом прибытию боевого судна, выступил командующий Северным флотом, Герой России Александр Моисеев. Он напомнил, что флаг был поднят на фрегате 25 декабря при участии президента РФ Владимира Путина, и с тех пор начался славный путь корабля, передает ГТРК «Мурман».

«Именно такие корабли служат России там, где им следует быть – в оперативно важных районах Мирового океана», – заявил Александр Моисеев.

Александр Моисеев пожелал экипажу здоровья, кораблю – счастливого плавания и традиционные морские «семь футов под килем». Также командующий Северным флотом по традиции вручил командиру корабля жареного поросенка.

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#корабль
#флот
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина
11 января 2024, 19:18

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актёра Юрия Соломина.
11 января стало известно о смерти советского и российского режиссёра, народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Ему было 88 лет. Причиной смерти стали последствия ранее перенесённого инсульта.

Путин выразил искренние соболезнования родным и близким Соломина. Глава государства подчеркнул, что уход из жизни выдающегося деятеля культуры стал невосполнимой утратой для всей России.

Помимо главы государства глубокие соболезнования выразила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она отметила, что он останется любимым актёром для миллионов россиян.

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#соболезнования
#владимир путин
#актёр
#смерть
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Более 11 тыс открыток прошло через «Новогоднюю почту» на ВДНХ
11 января 2024, 19:06

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Zyablitskiy

Около 11,5 тыс. открыток было отправлено с московского филиала петербургской «Новогодней почты», работающего на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
«Мы полностью удовлетворены результатами работы в Москве. Теперь у нас есть уникальный опыт организации «Новогодней почты» в другом городе. Наш проект вышел на федеральный уровень. Что касается количества открыток, то мы примерно столько и предполагали, так как график московской «Новогодней почты» несколько отличался от того, что было в Петербурге – мы должны были подстраиваться под работу выставки», – прокомментировал генеральный директор информационно-издательского центра «Петроцентр», главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Ранее в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» ВДНХ открывалась «Новогодняя почта» «Петербургского дневника», в рамках которой любой желающий мог отправить новогоднюю открытку в любой уголок страны бесплатно по 7 января.

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#проект
#вднх
#санкт-петербург
#москва
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Воробьёв постановил провести в Подмосковье внеочередные проверки объектов ТЭК и ЖКХ
11 января 2024, 19:03

Власти подмосковных муниципалитетов, где произошли коммунальные аварии, должны позаботиться о поддержке жителей и провести внеочередные проверки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Постановляю предложить органам местного самоуправления городских округов Подмосковья, на территории которых в 2024 году допускались случаи сверхнормативного нарушения работы объектов систем теплоснабжения населения, принять исчерпывающие меры по первоочередному жизнеобеспечению населения; обеспечить надёжное теплоснабжение потребителей», – говорится в тексте постановления на сайте правительства региона.
Также губернатор распорядился о дополнительных мерах социальной поддержки жильцов многоквартирных домах, пострадавшим в результате технологических нарушений теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В частности, Воробьёв предлагает освободить пострадавших от аварий жителей от платы за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению и за общедомовые нужды в январе 2024 года, компенсировать расходы на электроснабжение.
«Организовать внеочередное обследование объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории городских округов Подмосковья», – отмечается также в постановлении.
Областному правительству поручено при необходимости обеспечить финансирование мероприятий из регионального резервного фонда.

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#подмосковье
#московская область
#жкх
#губернатор
#андрей воробьёв
#отопление
#тепло
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Брынцалов обсудил с жителями Электростали проблемы отопления
11 января 2024, 18:44

Фото: сайт Мособлдумы

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов побывал в Электростали, где жители микрорайона Восточный жалуются на холод в квартирах. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.
По словам Брынцалова, похожая ситуация – в нескольких муниципалитетах Подмосковья. Главные причины – сбои в работе котельных, в основном частных, и сильные морозы. Однако, как отметил глава Мособлдумы, если случилось ЧПЮ нужно оперативно реагировать и посвящать в происходящее пострадавших.
«Я пригласил на встречу депутата Госдумы Геннадия Панина, силовой блок. Здесь также представители администрации, прокуратуры, МВД, МЧС, Следственного комитета, депутатский корпус. Вопросы, которые сегодня прозвучат, должны быть взяты на заметку и впоследствии решены», – обратился Брынцалов к жителям.
Сбои в работе частной котельной, обслуживающей микрорайон Восточный, оставили без тепла десятки многоквартирных домов и несколько социальных объектов. По этому поводу поступали многочисленные сообщения жителей в соцсетях.

Игорь Брынцалов напомнил, что неприятная история началась в муниципалитете ещё в конце прошлого года. Из-за плохой работы частной котельной «Восточная» 11 декабря в Электростали ввели режим ЧС. По поручению главы региона Андрея Воробьёва создали оперативный штаб. С 1 января котельную передали на ответственное хранение МУП «Электростальский центр услуг». Начался масштабный капремонт. Однако он пока не завершён, и случаются сбои. Температура в квартирах – снова ниже нормы.
«В микрорайоне круглосуточно работают пять аварийных бригад. Увеличим их количество вдвое. Есть предложение привлечь специалистов из других округов. Также прорабатывается вопрос о частичной компенсации платы за отопление жителям микрорайона», – сказал Брынцалов.
Всем присутствующим жителям дали возможность задать вопросы. Представители управляющих компаний оперативно брали их на проработку. К решению проблемы подключился и депутатский корпус.

В завершении визита в Электросталь председатель Мособлдумы посетил котельную и лично убедился, что работы на объекте ведутся по плану. Он заявил, что температура в квартирах достигнет нормы, как только завершится ремонт насосов.

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#отопление
#котельная
#теплоснабжение
#жкх
#электросталь
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье устранили более 90% дефектов уличного освещения
11 января 2024, 18:16

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Исправность уличных фонарей — один из приоритетов работы подмосковных властей, в настоящее время исправлено уже 92% зафиксированных дефектов, причём в 30 округах этот показатель ещё выше, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области.
«Всего отработано 92% нарушений. При этом 30 округов поднялись выше среднего уровня: там исправлено 95 и более процентов замечаний. В число этих округов вошли Реутов, Королёв, Мытищи и ряд других», — отмечается в сообщении.

В так называемой «жёлтой» зоне по исправности уличного освещения 20 округов — здесь было отработано от 85 до 95% замечаний. В этой зоне сейчас Одинцовский округ, Химки, Ленинский и прочие.

В «красную» зону попали округа Подольск, Истра, Дмитровский, Красногорск, Воскресенский и Солнечногорск.

Проверка исправности уличного освещения в регионе проводится постоянно: за исправностью фонарей следят не только посредством рейдов, но и дистанционно – с помощью видеокамер системы «Безопасный регион».

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#освещение
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#подмосковье
#московская область
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