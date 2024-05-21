«Окко» оштрафовали на 1 млн рублей за фильм с нетрадиционными отношениями

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Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал видеосервис «Окко» на 1 миллион рублей за распространение художественного фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, посвященного жизни французского модельера Ива Сен-Лорана, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.
«Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ОККО" за нарушение, предусмотренное ч.3 ст.6.21 КоАП РФ. Суд назначил штраф в размере 1 000 000 рублей», — говорится в сообщении.По словам руководителя объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой, в протоколе подробно описаны сцены из фильма «Ив Сен-Лоран» на 25 листах, в которых была усмотрена пропаганда нетрадиционных отношений.
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