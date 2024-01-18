Сельский дом культуры в России проверят на пропаганду нетрадиционных ценностей

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В Доме культуры села Капцегатуй Краснокаменского района Забайкалья проведут проверку на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей. Заместитель председателя краевого правительства Виктория Бессонова сообщила об этом в своем Telegram-канале.
Поводом для проверки послужили обращения зрителей, касающиеся новогоднего представления в ДК, где, по их словам, «роль Снегурочки исполнял мальчик».
Виктория Бессонова подчеркнула, что ситуация находится под контролем, и обещала тщательно разобраться во всех обстоятельствах проведения этого мероприятия для подростков. Она также отметила, что все необходимые органы и комиссии привлечены к работе.
В тексте жалобы, предоставленной изданию «Чита.ру», жители села Капцегатуй выражают недовольство пропагандой нетрадиционных сексуальных ценностей. Сельские жители просят привлечь к ответственности главу сельского поселения и бывшую заведующую домом культуры.
После проведения собственной проверки Краевой Министерство культуры не выявило ничего противозаконного в том, что мальчик исполнил роль Снегурочки. Они подчеркнули, что речь идет о костюмированном представлении, предполагающем шуточные переодевания.
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Виктория Бессонова подчеркнула, что ситуация находится под контролем, и обещала тщательно разобраться во всех обстоятельствах проведения этого мероприятия для подростков. Она также отметила, что все необходимые органы и комиссии привлечены к работе.
После проведения собственной проверки Краевой Министерство культуры не выявило ничего противозаконного в том, что мальчик исполнил роль Снегурочки. Они подчеркнули, что речь идет о костюмированном представлении, предполагающем шуточные переодевания.
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Артем Кузьмин