Около 200 пилотов могут лишиться лицензий из-за нелицензированного тренажёра

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У порядка 200 пилотов авиакомпании Azur Air могут отозвать лицензии на полёты. Виной тому тренажёр Boeing 757/767, который был установлен с нарушениями законодательства.
Компания-авиаперевозчик торжественно представила этот первый в России полнопилотажный тренажёр Boeing 757/767 в ноябре 2022 года, сообщает телеграм-канал Mash. Его установили в центре подготовки пилотов в московском аэропорту Внуково. Симулятор был заказан у американской фирмы Landry и получить его успели ещё до начала СВО. Но затем отношения между Россией и США резко испортились, и поставщик прекратил техническую поддержку проекта. Что особенно неприятно, американцы отказались присылать специалистов для установки и запуска тренажёра.
Сотрудники Azur Air не растерялись и по указанию генерального директора компании Евгения Королёва установили симулятор в тренировочном центре. Для этого им пришлось углубить пол на 20 миллиметров, а также надстроить третий этаж. А вот этого как раз делать было нельзя: помещение охраняется как стратегически важный объект Вооружёнными силами РФ и любые переделки в нём запрещены по закону. Этот момент компания Azur Air и Росавиация упустили.
В конце 2023 года об этом масштабном «самострое» узнала транспортная прокуратура и инициировала проверку. Теперь компания Azur Air и Королёв как её директор могут быть наказаны, а получившие лицензии пилоты — отстранены от полётов. Так как они проходили обучение на нелицензированном тренажёре, который установлен с нарушениями законодательства.
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Сотрудники Azur Air не растерялись и по указанию генерального директора компании Евгения Королёва установили симулятор в тренировочном центре. Для этого им пришлось углубить пол на 20 миллиметров, а также надстроить третий этаж. А вот этого как раз делать было нельзя: помещение охраняется как стратегически важный объект Вооружёнными силами РФ и любые переделки в нём запрещены по закону. Этот момент компания Azur Air и Росавиация упустили.
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Александр Бойцов