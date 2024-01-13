Boeing-737 экстренно приземлился из-за трещины на стекле кабины пилотов

Фото: istockphoto/frentusha
В японском аэропорту города Саппоро экстренно сел Boeing-737, которой принадлежит местной авиакомпании All Nippon Airways (ANA).
Информагентство «Киодо» пишет, что борт развернули в воздухе почти сразу после вылета из аэропорта. Причина тому трещина на стекле в кабине пилотов.
На борту находились 59 пассажиров (в их числе младенцы) и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. После того, как самолет приземлился спецслужбы начали расследование.
В данный момент всех пассажиров распределяют по альтернативным бортам.
Ранее сообщалось, что из-за инцидента в аэропорту Пулково чуть не сорвался рейс в Пермь. SHOT пишет, что «Боинг 737-8002 готовился к вылету. Самолёт уже отъехал от стоянки и двигался в сторону полосы, как неожиданно перед ним на рулёжную дорожку выехал белый микроавтобус.
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На борту находились 59 пассажиров (в их числе младенцы) и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. После того, как самолет приземлился спецслужбы начали расследование.
Ранее сообщалось, что из-за инцидента в аэропорту Пулково чуть не сорвался рейс в Пермь. SHOT пишет, что «Боинг 737-8002 готовился к вылету. Самолёт уже отъехал от стоянки и двигался в сторону полосы, как неожиданно перед ним на рулёжную дорожку выехал белый микроавтобус.
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Мария Фирсова