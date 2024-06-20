Около 350 работодателей соберёт в Подмосковье Всероссийская ярмарка трудоустройства

Фото: пресс-служба Минсоциразвития МО
На 19 площадках Подмосковья 25-28 июня пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«Ярмарка трудоустройства – отличная возможность для нескольких тысяч жителей региона познакомиться с тенденциями рынка труда, узнать о социальной поддержке в сфере занятости. Так, участники спецоперации, предпенсионеры или мамы в декрете смогут узнать о программах переобучения. Сотрудники Центра занятости помогут подать заявку по выбранному направлению», – пояснили в ведомстве.По данным Минсоцразвития, в этом году запланировано пять основных и 14 дополнительных площадок в разных частях региона. Пройдёт и онлайн-ярмарка трудоустройства.
«Ожидаем около 350 работодателей, которые представят более 5 тыс. вакансий. Гости мероприятия примут участие в мастер-классах, тренингах, круглых столах и лекциях», – добавили в Центре занятости населения Подмосковья.Всю информацию о Всероссийской ярмарке трудоустройства можно найти на сайте.
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