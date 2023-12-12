Участники СВО и члены их семей получат приоритет на трудоустройство

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал новую редакцию закона о занятости населения, в рамках которого участники специальной военной операции, а также члены их семей получат право на приоритетное трудоустройство. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Путин подписал федеральный закон, который позволяет применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести, при этом имеющих ребенка в возрасте до 4 лет. Данный документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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