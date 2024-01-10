Около 400 человек в Солнечногорске смогут переехать в новые квартиры к лету

Фото: пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области
Порядка 400 человек в Солнечногорске смогут переехать в новые квартиры из ветхого жилья уже к лету. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В Солнечногорске проводится проверка хода строительства многоквартирного дома. Возведение данного жилого объекта ведется в рамках проектов ««Жилье и городская среда» и государственной программы по расселению из ветхого и аварийного жилья.
Стоит отметить, что в доме предусмотрено 147 квартир: 55 – однокомнатных, 72 – двухкомнатных, 20 – трехкомнатных.
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«В микрорайоне Рекинцо-2 возводят жилой дом переменной этажности от 6 до 9 этажей, куда переедут жители из аварийного жилья. Общая площадь дома – 10,6 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 92%, ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, отделке мест общего пользования. Прогнозный срок завершения объекта – март 2024 года», — отметили в управлении.
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Мира Полтева