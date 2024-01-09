В Воскресенске реконструируют котельную в микрорайоне Цемгигант

Фото: Светлана Плотникова
Котельная в микрорайоне Цемгигант г.о. Воскресенск будет реконструирована
Котельная, которая нуждается в реконструкции, находится в южной части городского округа Воскресенск.
В рамках модернизации котельной заменят основной и вспомогательные оборудования в существующем здании котельной и увеличат её мощность, реконструируют ХВП, а также будет произведено строительство РТХ.
Кроме этого, сотрудники Прокуратуры и Следственного комитета, а также администрации округа взяли на контроль ситуацию с отоплением в микрорайоне.
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«Вместе с министром энергетики Московской области Александром Самариным объехали объекты теплоэнергетики городского округа Воскресенск. В том числе проехали на котельную на улице Мичурина, здесь есть вопросы по тепловым параметрам», – поделился Алексей Малкин.
Кроме этого, сотрудники Прокуратуры и Следственного комитета, а также администрации округа взяли на контроль ситуацию с отоплением в микрорайоне.
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Мира Полтева