Около миллиона человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ с 3 по 8 января

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Почти миллион человек посетили международную выставку-форум «Россия» в период с 3 по 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
Организаторы мероприятия рассказали, что гости ознакомились со всей Россией, послушали интересные лекции и получили невероятное удовольствие. Отмечается, что выставка приостанавливала работу на два дня, а 3 января возобновила работу.
Ранее сообщалось, что четырехмиллионной гостьей международной выставки-форума «Россия» стала Дарья Молодцова из Тулы. Девушка получила сертификат на посещение лучших виноделен нашей страны и поездку на Кубань.
Международная выставка-форум «Россия», презентующая главные достижения страны в самых разных отраслях, будет работать в Москве до 12 апреля. В ней участвуют 89 российских регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти и 20 крупнейших компаний. Всего на выставке представлена 131 композиция. Планируется, что за время работы выставки-форума ее смогут посетить более 20 миллионов человек.
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Ранее сообщалось, что четырехмиллионной гостьей международной выставки-форума «Россия» стала Дарья Молодцова из Тулы. Девушка получила сертификат на посещение лучших виноделен нашей страны и поездку на Кубань.
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Екатерина Коршунова