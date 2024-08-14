Олимпийцы подарили компьютеры «Школе равных возможностей» в Химках

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Олимпийские чемпионы Александр Легков и Вероника Степанова подарили ноутбуки для учеников химкинской «Школы равных возможностей». Там учатся около 150 детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наши спортсмены помогают детям всей страны. Всегда приятно видеть отзывчивых людей, готовых помогать. Химки – город спорта. С этими местами связано моё детство, тренировки. Уверен, что ноутбуки станут для ребят помощниками в изучении всех необходимых программ», – сказал Легков, который также является депутатом Мособлдумы.Помимо этого, он основал благотворительный фонд «Вместе – ЛЕГКО». Задача фонда – поддержка детей с особенностями развития и их семей. Купить ноутбуки для ребят помогла Вероника Степанова.
«Помню свой первый опыт использования компьютера – как училась открывать браузер, печатать поисковые запросы в интернете. Тогда я чувствовала я себя очень взрослой. Надеюсь, что наши дорогие ученики будут использовать компьютеры, чтобы узнавать много нового и полезного», – поделилась спортсменка.Директор школы провела для чемпионов экскурсию по школе. Вместе они осмотрели классы.
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