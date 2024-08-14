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Олимпийцы подарили компьютеры «Школе равных возможностей» в Химках

14 августа 2024, 23:56
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Олимпийские чемпионы Александр Легков и Вероника Степанова подарили ноутбуки для учеников химкинской «Школы равных возможностей». Там учатся около 150 детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наши спортсмены помогают детям всей страны. Всегда приятно видеть отзывчивых людей, готовых помогать. Химки – город спорта. С этими местами связано моё детство, тренировки. Уверен, что ноутбуки станут для ребят помощниками в изучении всех необходимых программ», – сказал Легков, который также является депутатом Мособлдумы.
Помимо этого, он основал благотворительный фонд «Вместе – ЛЕГКО». Задача фонда – поддержка детей с особенностями развития и их семей. Купить ноутбуки для ребят помогла Вероника Степанова.


«Помню свой первый опыт использования компьютера – как училась открывать браузер, печатать поисковые запросы в интернете. Тогда я чувствовала я себя очень взрослой. Надеюсь, что наши дорогие ученики будут использовать компьютеры, чтобы узнавать много нового и полезного», – поделилась спортсменка.
Директор школы провела для чемпионов экскурсию по школе. Вместе они осмотрели классы.

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День Степана Сеновала 2024: каким венком отгоняли беды и что такое «солнце с маревами»
15 августа отмечают народный праздник Степана Сеновала
15 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto/Elena Vilkova

В четверг, 15 августа 2024 года, православные встречают День Перенесения мощей Первомученика Стефана. В народе этот праздник называли День Степана Сеновала. На Руси в связи с этим событием знали множество примет, обычаев и верований, предки строго соблюдали запреты и знали, что можно и что нельзя делать в этот день.
Об особенностях Дня Степана Сеновала, истории праздника, народных приметах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Первомученик Стефан: история

Фото: istockphoto/udra
Святой апостол первомученик и архидиакон Стефан — старший среди 7 диаконов, которых назначили сами апостолы, потому его принято называть архидиаконом. Считается, что он стал первым человеком, пролившим свою кровь за Христа и Евангелие — в 34 году от Р.Х.
«Он есть начаток мучеников, учитель страданий за Христа, основание доброго исповедания», — говорил святитель Астерий Амасийский.
Святой Стефан был одним из первых проповедников, дерзко громил в спорах иудеев, распространяя христианское учение. За это однажды его и осудили.

В возрасте 30 лет Стефана оклеветали иудеи, заявив, что он хулит Бога и пророка Моисея. За это святого доставили к синедриону и первосвященнику, для которых он произнес пламенную речь, осудив их за гонения христиан и казни Иисуса.

Во время выступления над головой Стефана вдруг разверзлось небо, где он увидел Спасителя, стоящего рядом с Богом.

Иудеи, заткнув уши, вывели святого за город и начали забивать камнями. Стефан же просто молился за своих убийц. Вдали на холме появилась Матерь Божия с апостолом Иоанном Богословом и стала усердно молиться за мученика.

Перед самой смертью Стефан сказал:
«Господи Иисусе, приими дух мой, Господи, не вмени им это за грех»
Тело святого первомученика бросили на съедение зверям, однако вскоре его втайне забрал еврейский учитель Гамалиил и похоронил в своем имении.

Спустя сотни лет мощи архидиакона Стефана перевезли в Иерусалим, где обнаружили их исцеляющие свойства. Еще через какое-то время прах святого доставили в Константинополь. В честь этого события православные отмечают День Перенесения мощей Первомученика Стефана.

День Степана Сеновала

Фото: istockphoto/dusipuffi
Название дня происходит, как несложно догадаться, от имени первомученика Стефана. В народе его также называли Степанов день, Степан или Стефан-Сеновал. В это время на Руси начинали последний покос и уборку сена на сеновал, собирали поздноцветущие травы и проводили обряды для защиты лошадей.

В этот день предки всей семьей плели «солнце с маревами» или Степанов венок — оберег из 12 трав: мяты, пижмы, полыни, клевера, божьих слезок, ромашки и других. Его приносили в избу и вешали в красном углу — самом почетном месте в доме, где стоял стол и висели иконы, обычно обращенном на юго-восток.

В будущем, когда семье грозила беда или болезнь, хозяйка отрывала от «солнца с маревами» травы и запаривала их, отгоняя нечистую силу. По поверьям, сила Степанова венка сохранялась до следующей весны.

Стефан также считался покровителем домашнего скота, а особенно — лошадей. Крестьяне в этот день купали коней, а после вели в лес к студенцам (лесным родникам). В ключ бросали серебряную монету, а потом, набрав воды в ведро, где также лежала монета, давали животному напиться из нее.

Крестьяне верили, что таким образом делают лошадей добрее и защищают от болезней. Серебряную монету потом не тратили, а прятали в конюшне под яслями. Такая монета на Руси часто переходила от отца к сыну.

Что можно делать 15 августа

Фото: istockphoto/frantic00
На день Стефана Сеновала предки придерживались традиций, которые передавались из поколения в поколение:
  • поили лошадей из ведра с серебряной монетой, чтобы уберечь их от хвори;
  • плели венок «солнце с маревами» из 12 трав, которым затем отгоняли беды и болезни;
  • девушки умывались водой из ведра с серебряным предметом, чтобы сберечь красоту;
  • поили, мыли и откармливали лошадей;
  • завершали работы по заготовке сена и косили отаву;
  • вечером устраивали застолье в честь окончания сенокосной поры.

Что нельзя делать 15 августа

Фото: istockphoto/Nemyrivskyi Viacheslav
На Степанов день на Руси были и некоторые запреты, которые неукоснительно соблюдали:
  • запрещали есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а особенно алкоголь — шел второй день Успенского поста;
  • нельзя ругать животных, поднимать на них руку и охотиться, чтобы не навлечь гнев Стефана;
  • не разрешалось перетруждать лошадей;
  • не давали тратить деньги, чтобы не погрязнуть в долгах;
  • не советовали давать в долг, иначе грозили проблемами с деньгами;
  • нельзя перерабатывать до потери сил, чтобы в будущем не лишиться их вовсе.

Народные приметы о погоде на 15 августа

Фото: istockphoto/GettyTim82
  • если день выдался солнечным и теплым — таким же будет и сентябрь;
  • начался дождь — жди ненастную осень;
  • много грибов в лесу — впереди сытая зима;
  • если громко квакают лягушки, то скоро пойдет дождь;
  • тяжелый и душный воздух поутру говорил о надвигающихся проливных дождях;
  • в лесу птиц и зверей не слышно — близятся сильные заморозки.

Именины 15 августа

Фото: istockphoto/IvanMikhaylov
Рожденным на Степанов день обещали крепкую семью и верных друзей. Имя для мальчика или девочки 15 августа, выбирали по именинам. Их сегодня отмечают:
  • Степан;
  • Василий;
  • Иван;
  • Кирилл;
  • Платон;
  • Роман;
  • Тарас;
  • Федор;
  • Никодим.
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Минобрнауки РФ разработало правила для олимпиадников при поступлении на бюджет
14 августа 2024, 20:47

Фото: istockphoto/fpphotobank

Минобрнауки РФ разработало правила для олимпиадников при поступлении на бюджет в вузах, чтобы избежать ситуаций, когда они занимают большинство бесплатных мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Зачислять без вступительных испытаний будут победителей и призеров лишь определенных олимпиад, а таже предлагается ввести для них квоту в 70%.
«Предполагается определить квоту не более 70% поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что особое право на поступление без вступительных будут предоставлять лишь победителям и призерам олимпиад школьников за 11 класс, а также победителям и призерам олимпиад школьников 1-2 уровня.

В пресс-службе отметили, что в 2024 году в некоторых ведущих вузах России сложилась такая ситуация, что число поступающих без вступительных испытаний превысило число бюджетных мест. Уточняется, что такая проблема возникла из-за решения приемных комиссий университетов, которые указали широкий перечень олимпиад для поступления без экзаменов.

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Автоэксперт Сажин назвал нюансы отмена штрафа за отсутствие физических прав
14 августа 2024, 20:43

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Автоэксперт Владимир Сажин поддержал инициативу об отмене штрафа водителей, не имеющих физических прав с собой, но имеющих документ в электронном виде.
При этом он отметил, что у этой идее есть нюансы, касающиеся закона и непосредственно качества связи на местах.

«Внести изменения в КоАП — это ещё половина беды. Изменения нужно вносить в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» в перечень документов, которые водитель должен иметь при себе. С указанием формулировки «в бумажном или электронном виде». <…> Эта история будет работать исключительно в тех местах, где есть устойчивая связь с интернетом. И здесь есть нюансы», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее Владимир Сажин комментировал идею запрета автомобильных номеров без государственного флага.

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Риэлтор Апрелев спрогнозировал рост цен на аренду жилья в России на 15-20%
14 августа 2024, 20:31

Фото: iStock/Natee Meepian

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев предположил, что в скором времени случится рост цен на аренду жилья в России на 15-20%.
Обусловлены такие процессы, прежде всего, сезонным фактором и ключевой ставкой, считает специалист.

«Думаю, что цены вырастут еще сильнее, на 15-20%. Всё будет зависеть от того, что будет происходить на рынке ипотеки. Мне кажется, что нас ждёт период прироста цен на рынке найма жилья. Это коснется практически всех регионов. Но подорожание затронет те договоры о найме жилья, которые заключаются только сейчас», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Ранее агент по недвижимости Владимир Шмелев заявлял, что распространёнными недостатками в новостройках являются недочёты с сантехникой, а также неработающие батареи и розетки.

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Физик Филиппов объяснил защищённость Земли от Солнца
14 августа 2024, 20:02

Фото: iStock/koya79

Доктор физико-математических наук Борис Филиппов заявил, что Земля надёжно защищена от выбросов вспышек Солнца.
Так он прокомментировал опасность магнитных бурь для Земли.

«У Земли есть магнитное поле, пространство Земли пронизано магнитным полем, которое не пропускает солнечные космические лучи. Отдельные частицы от солнечных лучей долетают до поверхности, но в основном это то, что называют космическими лучами. Мы защищены», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Филиппов.

Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут представлять угрозу для разных технических систем, добавил специалист.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН сообщили, что на Земле началась сильная магнитная буря, которая достигла высокого уровня G4.

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#космос
#наука
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Власти Ингушетии ввели режим ЧС из-за аномальной жары
14 августа 2024, 19:22

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Власти Ингушетии ввели в республике режим чрезвычайной ситуации. Причиной этого стала аномальная жара и отсутствие дождей на протяжении долгого времени.
Об этом сообщило республиканское правительство в своём официальном телеграм-канале. Из-за сложных погодных условий растения не смогли нормально развиваться, что чревато потерями урожая. В сообщении правительства указано, что в аграрное ведомство уже поступило более 200 заявлений о гибели посевов из-за жары.

В региональном министерстве сельского хозяйства предпринимаются превентивные меры для снижения рисков потерь урожая из-за погодных условий. Применяются все виды минеральных удобрений, качественные семена, а также проводится специальная защита растений.

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#меры
#чс
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#режим
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Российские учёные создали средство для ускоренного заживления ран
14 августа 2024, 19:08

Фото: iStock/Neydtstock

Учёные Сибирского федерального университета разработали специальные лекарственные пленки для ускоренного заживления ран.
Отмечается, что плёнки эти деланы из биоразлагаемого биополимера, а в их составе присутствуют антимикробные и регенерирующие препараты.

Специалисты утверждают, что такие плёнки способны не только ускорять заживление инфицированных ран, но и уменьшать риск появления неэстетичных келоидных рубцов и шрамов.

«Мы проучили и испытали в культуре человеческих клеток биополимерные пленки, имеющие функционал лекарственного средства. Они могут использоваться в качестве накладок, повязок, патчей для инфицированных или обычных ран. Их преимущества в том, что они не вызывают аллергии, на протяжении нескольких дней высвобождают антибактериальные и регенерирующие кожу препараты, физиологичным способом способствуя лечению разных ран», – отметил в беседе с Газета.ру ассистент базовой кафедры биотехнологии и кафедры медицинской биологии СФУ Алексей Дудаев.

Ранее учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали индукционную печь для исследования процессов с выбросами расплава магмы, происходящих при извержении вулканов.

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Из Химок в Курскую область отправили первую тонну гуманитарного груза
14 августа 2024, 19:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Из Химок в Курскую область отправили первую партию гуманитарного груза, сообщили в пресс-службе администрации подмосковного городского округа. Депутаты, активисты-единороссы, волонтёры, жители и общественники собрали более тонны продуктов и товаров первой необходимости.
«Благодарю всех, кто не остается в стороне и принимает активное участие в помощи жителям Курска. Стойкости и мужества жителям Курска, сил нашим бойцам», – сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Сбор проходил на базе Регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» и в местном отделении партии единороссов. Пункты сбора открыты в каждом микрорайоне Химок.
«Мне очень важно помочь людям в сложной жизненной ситуации, которые остались без крыши над головой. Очень хочется им помочь», – сказала волонтёр Алиса Фомичёва.
На призыв помочь жителям Курской области откликнулись сотни неравнодушных химчан. В их числе – депутаты местного Совета депутатов.

В администрации добавили, что 19 августа в Химках пройдет Единый день сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. Присоединиться может каждый желающий. Акция стартует в полдень. Сбор пройдет на базе РРЦ «Волонтёры Подмосковья» по адресу: улица 9-го Мая, д.18Б.

С 16 по 22 августа пункты сбора будут работать во всех микрорайонах города.

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#химки
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#московская область
#гуманитарная помощь
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Большинство жителей курского приграничья отселены и находятся в безопасности
МЧС: большинство жителей приграничных районов Курской области отселены
14 августа 2024, 18:56

Фото: iStock/N-sky

Большинство жителей приграничных районов Курской области отселены в безопасные места. Об этом сообщили в МЧС России.
«В 11 регионах развернуты 143 пункта временного размещения. В них — около 8 тысяч человек, в том числе свыше 2 500 детей. Готовы принять курян еще более 450 ПВР вместимостью свыше 35 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что за последний день порядка 200 человек из Курской области смогли разместиться в ПВР Московской, Тверской, Костромской и Тульской областей.

Всем эвакуированным круглосуточно оказывают помощь психологи МЧС РФ. Кроме того, с ними работают специалисты социальных служб.

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