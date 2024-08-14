Олимпийцы подарили компьютеры «Школе равных возможностей» в Химках

В четверг, 15 августа 2024 года, православные встречают День Перенесения мощей Первомученика Стефана. В народе этот праздник называли День Степана Сеновала. На Руси в связи с этим событием знали множество примет, обычаев и верований, предки строго соблюдали запреты и знали, что можно и что нельзя делать в этот день.