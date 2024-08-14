В Химках капитально ремонтируют электросети

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Капитальный ремонт электросетей проводят специалисты компании «Мособлэнерго» во всех микрорайонах городского округа Химки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В настоящее время уже завершена замена электрооборудования трансформаторной подстанции №241. Теперь возможности резервирования в сети увеличены, что позволит оперативнее ликвидировать сбои», — говорится в сообщении.Отремонтирована также воздушная линия электропередачи от трансформаторной подстанции №369, расположенной на улице Герцена. Сейчас ведётся ремонт кабельной линии на улицах Марии Рубцовой, Союзной и Пожарского, в Коммунальном проезде и на Вашутинском шоссе.
Работы повысят надёжность электроснабжения в округе и обеспечат безопасность обслуживания энергосети.
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