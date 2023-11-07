Омбудсмен Фаевская проверила доступную среду в Красногорске

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская проверила доступность общественного транспорта для инвалидов в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Ирина Фаевская совместно с руководителем общественной организации инвалидов «Колесница» провела рейд по проверке автобусов и доступность городской среды для маломобильных граждан.

«Не так давно произошел инцидент в Нахабино, когда инвалиду-колясочнику отказали в проезде на общественном транспорте. Поэтому мы решили лично проверить доступность городского транспорта для такой категории наших жителей. Важно, чтобы любой человек имел возможность свободного передвижения. <…> Но к сожалению, водитель, несмотря на то, что прошел обучение, не смог обеспечить безопасность пассажиру внутри салона и предоставить систему крепления для кресла-коляски» , — отметила Ирина Фаевская.





Стоит отметить, что в Московской области большинство низкопольного транспорта адаптированно для инвалидов, но проблемой остается незнание персонала, как помогать маломобильным гражданам.