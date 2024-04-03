Омбудсмена Митянину встревожил ответ «Алисы» о сущности Маши из мультсериала

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в своём отчёте перед Законодательным собранием рассказала об угрозе, которую несёт детям недостоверная или искажённая информация в интернете.
В качестве примера она показала депутатам фрагмент анимационного фильма «Скибиди-туалет», передаёт «РБК». Омбудсмен назвала происходящее на экране безнравственной вакханалией.
Также Митянина рассказала о шокировавшем её ответе умной колонки «Алиса» на вопрос шестилетнего ребёнка о том, почему Маша из популярного мультипликационного сериала «Маша и медведь» живёт одна и где её родители. Устройство пересказало версию одного из сайтов, согласно которой Маша — всего лишь призрак убитой девочки. Родители не смогли смириться с потерей ребёнка и уехали. А Маша мучает и терзает медведя именно потому, что он и лишил её жизни.
Омбудсмен подчеркнула, что детей в настоящее время в значительной степени воспитывает информационное пространство. Поэтому очень важно следить за качеством распространяемой бесконтрольно информации, так как среди неё очень много мусора. Необходимо защищать ребёнка от того, что может нанести серьёзный вред его психическому и нравственному здоровью, заключила Митянина.
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Также Митянина рассказала о шокировавшем её ответе умной колонки «Алиса» на вопрос шестилетнего ребёнка о том, почему Маша из популярного мультипликационного сериала «Маша и медведь» живёт одна и где её родители. Устройство пересказало версию одного из сайтов, согласно которой Маша — всего лишь призрак убитой девочки. Родители не смогли смириться с потерей ребёнка и уехали. А Маша мучает и терзает медведя именно потому, что он и лишил её жизни.
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Александр Бойцов