Детский омбудсмен Волынец раскрыла пути реализации поручения Путина о воспитании

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Президент России Владимир Путин поручил проработать национальный проект по воспитанию «гармонично развитой личности» на основе традиционных ценностей. Предложения по реализации данной инициативы должны быть представлены к 1 июля.
Президент дал совершенно правильное поручение, отметила в беседе с «Радио 1» уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец, поскольку процветание нашей страны и построение крепких семей начинается именно с воспитания.
К реализации данного нацпроекта необходимо подключать школы. В настоящее время во многих российских образовательных учреждениях активно вводится предмет семьеведение, на котором детям рассказывают об основах традиционных духовно-нравственных ценностей. Развитие данной темы в рамках школ – это уже довольно большой шаг. Затем можно вводить такие же занятия для студентов начальных курсов вузов, отметила омбудсмен.
Также реализовывать нацпроект можно введением формата разговоров с родителями. Такие занятия можно проводить в факультативном порядке, чтобы они воспринимались позитивно. Волынец убеждена, что родителям понравятся такой формат и у них появится желание слушать лекции и читать профессиональные материалы на данную тематику.
Уполномоченный по правам ребёнка рассказала, что в Татарстане активно развивается проект «Школа осознанного родительства». На добровольной основе родители проходят 30 уроков в год, на которых в интерактивном формате знакомятся с правилами взаимодействия с детьми, изучают детскую психологию и учатся правильному взаимодействию в супружеских отношениях. За период существования данного проекта наблюдается положительная динамика в виде сокращения числа разводов среди обучающихся и повышение качества взаимоотношений с детьми.
Кроме того Волынец предложила осуществлять реализацию проекта в виде мультфильмов и сериалов, игр, книг и всего, чем увлекаются современные дети. Такой подход сформирует правильное информирование, создаст позитивный образ семьи с детьми.
На данный момент, отметила омбудсмен, большую часть работ ещё предстоит сделать. Так, согласно прогнозу Социального фонда России, который строится на данных Росстата и Минтруда, в 2026 году родится всего 1,1 миллион детей. Это самый минимальный показатель с 1990-х годов, уточнила специалист.
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К реализации данного нацпроекта необходимо подключать школы. В настоящее время во многих российских образовательных учреждениях активно вводится предмет семьеведение, на котором детям рассказывают об основах традиционных духовно-нравственных ценностей. Развитие данной темы в рамках школ – это уже довольно большой шаг. Затем можно вводить такие же занятия для студентов начальных курсов вузов, отметила омбудсмен.
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Уполномоченный по правам ребёнка рассказала, что в Татарстане активно развивается проект «Школа осознанного родительства». На добровольной основе родители проходят 30 уроков в год, на которых в интерактивном формате знакомятся с правилами взаимодействия с детьми, изучают детскую психологию и учатся правильному взаимодействию в супружеских отношениях. За период существования данного проекта наблюдается положительная динамика в виде сокращения числа разводов среди обучающихся и повышение качества взаимоотношений с детьми.
Кроме того Волынец предложила осуществлять реализацию проекта в виде мультфильмов и сериалов, игр, книг и всего, чем увлекаются современные дети. Такой подход сформирует правильное информирование, создаст позитивный образ семьи с детьми.
«Вопрос лежит в двух плоскостях: в ментальной и материальной. Материальная – это увеличение мер поддержки семей с детьми. А всё, что связано с ментальной стороной – это информирование, обучение, социальная реклама», – пояснила собеседница «Радио 1».Она подчеркнула, что по статистике за последние три года в России значительно выросло число многодетных семей. Также молодёжь начала менять своё отношение к браку и семейной жизни. Однако, несмотря на это, статистика разводов и снижения рождаемости пока неутешительная.
«Нам нужна комплексная работа по повышению престижа семей и укреплению традиционных ценностей. Проблема заключается в том, что только благодаря увеличению количества многодетных семей мы можем преодолеть тот демографический кризис, который мы сейчас переживаем. Задача глобальная – это не просто увеличение количества семей с детьми, но повышение числа именно многодетных семей», – подчеркнула Волынец.
Путин: воспитание детей в духе патриотизма чрезвычайно важно
На данный момент, отметила омбудсмен, большую часть работ ещё предстоит сделать. Так, согласно прогнозу Социального фонда России, который строится на данных Росстата и Минтруда, в 2026 году родится всего 1,1 миллион детей. Это самый минимальный показатель с 1990-х годов, уточнила специалист.
«Пропаганда многодетной семьи, повышение престижа семей с детьми требуют определённых затрат. Но если мы будем относиться к этим затратам не как к бюджетным расходам, а как к инвестированию, то нам удастся побороться с демографическим кризисом. Если же финансирование не будет увеличено, по сравнению с тем, что есть сегодня, то ситуация останется тревожной», – посоветовала уполномоченный по правам ребёнка.В заключение она подчеркнула важность появления помощника президента или какой-то структуры, которые бы координировали выполнение нацпроекта и докладывали Путину о состоянии репродуктивного потенциала нации и действиях государства в этой сфере.
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Анастасия Чинкова