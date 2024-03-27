ООН: Рассказы российских военнопленных на Украине о пытках заслуживают доверия

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Российские военнопленные подвергались пыткам на Украине в период с декабря 2023 года по февраль 202го, и их рассказы заслуживают доверия, об этом заявили в ООН. Как пишет РИА Новости, украинские власти не уделяют этому вопросу внимание и недостаточно преследуют виновных в пытках как мирного населения, так и военнопленных.
В докладе Управления верховного комиссара Организации по правам человека сказано, что сотрудники ведомства посетили 44 российских пленных в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.
Восемь человек рассказали, что их удерживали в подвалах частных зданий. Некоторые провели там несколько дней, другие — до полутора месяцев.
Тринадцать военнопленных сообщили, что при допросах их избивали палками, пытали током с использованием военных полевых телефонов или других электроприборов. Кроме того, украинцы инсценировали казни и в двух случаях угрожали российским солдатам сексуальным насилием.
Ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод рассказал, что около половины российских военнопленных, которые проходили опрос ООН, отметили, что подвергались пыткам на Украине. Они рассказывали, что их пытали током, ножами, избивали винтовками и лишали сна. Такие данные привёл глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк.
При этом украинские власти не наказывают своих военных за такое обращение с пленными. Не были наказаны даже те, кто публично демонстрировал жестокость в отношении россиян.
Также Брод добавил, что на Украине участились случаи преследования по религиозных причинам. Такие меры приводят к арестам, задержанию и насильственным действиям в отношении священнослужителей и прихожан.
Ранее уже сообщалось, что Следственный комитет сообщил о расследовании фактов жестокого обращения к российским военнопленным со стороны киевского режима, которые содержались в холодных условиях без теплой одежды.
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«Хотя эти российские военнопленные не выдвигали никаких утверждений о пытках, имевших место на этих объектах, они представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя», — говорится в докладе.
Тринадцать военнопленных сообщили, что при допросах их избивали палками, пытали током с использованием военных полевых телефонов или других электроприборов. Кроме того, украинцы инсценировали казни и в двух случаях угрожали российским солдатам сексуальным насилием.
Ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод рассказал, что около половины российских военнопленных, которые проходили опрос ООН, отметили, что подвергались пыткам на Украине. Они рассказывали, что их пытали током, ножами, избивали винтовками и лишали сна. Такие данные привёл глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк.
При этом украинские власти не наказывают своих военных за такое обращение с пленными. Не были наказаны даже те, кто публично демонстрировал жестокость в отношении россиян.
Также Брод добавил, что на Украине участились случаи преследования по религиозных причинам. Такие меры приводят к арестам, задержанию и насильственным действиям в отношении священнослужителей и прихожан.
Ранее уже сообщалось, что Следственный комитет сообщил о расследовании фактов жестокого обращения к российским военнопленным со стороны киевского режима, которые содержались в холодных условиях без теплой одежды.
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Артем Путинцев