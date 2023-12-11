ООН признала массовые пытки россиян на Украине, сообщили в СПЧ

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Представители ООН признали, что на Украине массово пытают россиян, однако украинские власти не наказали даже тех, кто публично демонстрировал насильственные действия в отношении российских пленных. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.
Политик рассказал, что около половины российских военнопленных, которые проходили опрос ООН, отметили, что подвергались пыткам на Украине. Они рассказывали, что их пытали током, ножами, избивали винтовками и лишали сна. Такие данные привёл глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк.
При этом украинские власти не наказывают своих военных за такое обращение с пленными. Не были наказаны даже те, кто публично демонстрировал жестокость в отношении россиян.
Также Брод добавил, что на Украине участились случаи преследования по религиозных причинам. Такие меры приводят к арестам, задержанию и насильственным действиям в отношении священнослужителей и прихожан.
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При этом украинские власти не наказывают своих военных за такое обращение с пленными. Не были наказаны даже те, кто публично демонстрировал жестокость в отношении россиян.
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Анастасия Чинкова