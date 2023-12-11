Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ООН признала массовые пытки россиян на Украине, сообщили в СПЧ

ООН признала массовые пытки россиян на Украине, сообщили в СПЧ

Член СПЧ Брод: ООН признала массовые пытки россиян на Украине
11 декабря 2023, 12:41
Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Представители ООН признали, что на Украине массово пытают россиян, однако украинские власти не наказали даже тех, кто публично демонстрировал насильственные действия в отношении российских пленных. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.
Политик рассказал, что около половины российских военнопленных, которые проходили опрос ООН, отметили, что подвергались пыткам на Украине. Они рассказывали, что их пытали током, ножами, избивали винтовками и лишали сна. Такие данные привёл глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк.

При этом украинские власти не наказывают своих военных за такое обращение с пленными. Не были наказаны даже те, кто публично демонстрировал жестокость в отношении россиян.


Также Брод добавил, что на Украине участились случаи преследования по религиозных причинам. Такие меры приводят к арестам, задержанию и насильственным действиям в отношении священнослужителей и прихожан.

Читайте также:

Последние новости СВО: где активизировались бои, что взяли под контроль ВС РФ

В ООН осудили убийство бывшего депутата Рады Украины Кивы СБУ

Российские военные подняли триколор над Марьинкой
#оон
#спч
#украина
#россияне
#военные
Читайте нас в
Последние новости СВО: где активизировались бои, что взяли под контроль ВС РФ
11 декабря 2023, 10:11

Фото: istock /Jakub Laichter

На нескольких направлениях в зоне проведения спецоперации российские бойцы идут в наступление. В результате боев, под контроль ВС РФ взята Марьинка. О последних событиях на линии боевого соприкосновения, и о том, где противник утратил позиции, читайте в материале «Радио 1».

ВСУ атаковали из танков Белгородскую и Брянскую область


Украинские формирования нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. По информации портала, ВСУ атаковали территорию области из танков. Девять снарядов упали в 600 метрах от населенного пункта. Пострадавших в результате происшествия нет.

Воздушная тревога на Украине


Минувшей ночью в Киеве прозвучало несколько взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Общественное». Также сигналы оповещения сработали на территории города Южный в Одесской области, где прозвучали взрывы.Киевские власти не комментировали произошедшее. Информации о разрушениях в настоящее время нет.

Генерал ВСУ Романенко раскритиковал процедуру мобилизации на Украине
Генерал ВСУ Романенко раскритиковал процедуру мобилизации на Украине

В ночь на воскресенье взрывы раздались в Херсоне и Кривом Роге. Повреждения получил объект критической инфраструктуры.


ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ


Российские бойцы при помощи беспилотников «Ланцет» уничтожили военную технику противника на Херсонском направлении. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Соединения ВДВ поразили два танка и самоходную артиллерийскую установку ВСУ.

Группировка «Запад» уничтожила опорные пункты ВСУ под Купянском


Опорные пункты и минометные расчеты противника уничтожены группировкой ВС РФ «Запад» на Купянском направлении. По информации издания РИА Новости, взводные пункты были замаскированы, однако ВС РФ раскрыли позиции и нанесли массированный удар. Группировка ежедневно ведет огонь по местам дислокации ВСУ на этом направлении, сообщает агентство.

Вертолеты Ка-52М впервые применили в зоне СВО


В зоне проведения спецоперации ВС РФ впервые применили вертолеты Ка-52М. Российские летчики нанесли удар по позициям ВСУ в районе Донецка. В результате атаки, бронетехника противника и опорный пункт украинской группировки были уничтожены.

Последние новости СВО


Ранее утраченные позиции на Бахмутском направлении постепенно возвращаются под контроль российских бойцов, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Бои активизировались на Лиманском участке фронта. Идет зачистка западной части Широкого оврага.
ВС РФ перехватили инициативу под Авдеевкой. Также российские военные штурмуют укрепрайоны ВСУ. Бойцам удалось закрепиться вдоль железной дороги на Очеретино.

На Украине заявили о бессмысленности действий ВСУ на левом берегу Днепра
На Украине заявили о бессмысленности действий ВСУ на левом берегу Днепра

В западной части Марьинки установлен флаг Российской Федерации. Оборона ВСУ оказалась продавлена.

На Ореховском направлении продолжаются позиционные бои. ВС РФ наступают в районе Новофедоровки, ВСУ пытаются удерживать оборону, однако по некоторым данным, российские бойцы смогли пройти вглубь позиций противника на один километр.

Читайте также:

Западные лидеры звонили в Киев после интервью Залужного

В Словакии выступают против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

Стало известно о пресечении попытки ротации ВСУ на одном из направлений


 
#военные
#флаг
#оборона
#сво
#всу
#вс рф
#киев
#воздушная
Читайте нас в
СВР назвала рассматриваемый Евросоюзом сценарий прекращения огня на Украине
СВР: Евросоюз ожидает прекращения огня при утрате наступательного потенциала ВСУ
11 декабря 2023, 10:10

Фото: istock / Evgeny555

В Европейском союзе рассматривают сценарий прекращения огня между РФ и Украиной после того, как ВСУ окончательно потеряют наступательный потенциал. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Службу внешней разведки России.

«По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль «украинского Пилсудского», на десятилетия создав прочный «санитарный кордон» между Россией и Европой. Такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВС Украины окончательно утратят наступательный потенциал», — указано в сообщении СВР. 
Кроме того, в Брюсселе Залужного, Ермака Буданова, Кличко и Арестовича* и в качестве преемников президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали из танков Белгородскую и Брянскую область. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также: 
Генерал ВСУ Романенко раскритиковал процедуру мобилизации на Украине

На Украине заявили о бессмысленности действий ВСУ на левом берегу Днепра

Генерал ВСУ Сырский: Русские наступают по всему фронту

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#сценарий
#новости
#всу
#рф
#евросоюз
#украина
Читайте нас в
Названы возможные преемники президента Украины Зеленского
СВР: среди возможных преемников Зеленского Залужный, Буданов и Ермак
11 декабря 2023, 10:08

Фото: iStock/Silent_GOS

Среди возможных преемников украинского президента Владимира Зеленского в Брюсселе рассматривают Залужного, Буданова, Ермака, Арестовича* и Кличко.
При этом СМИ сообщали о том, что у Зеленского конфликт с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. 

Сообщалось о возможности его отставки из-за повышенной откровенности. При этом, по мнению экспертов, если Залужного все-таки отправят в отставку, то он может стать «новой суперзвездой украинской политики», чего крайне не хотят в офисе Зеленского.

Также в числе приемников бывший советник Зеленского Алексей Арестович*, глава офиса президента Андрей Ермак, мэр Киева Виталий Кличко и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. 

Читайте также:

Weekly Blitz: Отравление жены Буданова - попытка Зеленского укрепить власть

Арестович* назвал три сценария развития событий на Украине в 2024 году

СМИ: вопрос отставки Залужного может перерасти в практическую плоскость

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, объявлен в розыск
#владимир зеленский
#украина
#сво
Читайте нас в
РБК: в ПВР для украинских беженцев продолжают оставаться 25 000 человек
11 декабря 2023, 09:45

Фото: istockphoto/shironosov

На начало ноября 2023 года в пунктах временного размещения до сих пор остаются около 25 000 украинских беженцев с Украины, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, пишет РБК.
В этом числе оказались инвалиды, семьи с детьми, одинокие и пожилые люди.

Беженцев разместили в 45 регионах страны. ПВР организовывают в пустующих детских лагерях, на базах и в домах отдыха. Беженцам положено трехразовое питание, помощь в оформлении документов на выплаты и гражданство.

Больше всего беженцев разместили в Воронежской (около 5 тысяч человек), Ростовской (2,4 тысячи) и Нижегородской областях (около 2 тысяч). В центрах на долгий срок остаются те, кто не может найти работу и арендовать жильё или вернуться обратно в регион, из которого выехал. В ПВР также решают остаться одинокие пенсионеры, которые потеряли всех близких. 

Читайте также:

Немцы вышли на протесты против открытия центра для беженцев

NRK: Норвегия ужесточила условия жизни украинских беженцев

Глава ФМР Коженов заявил о достаточных заработках мигрантов
#украина
#беженцы
#сво
Читайте нас в
ВСУ атаковали из танков Белгородскую и Брянскую область
11 декабря 2023, 08:16

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Обстрел произвели вчера, 10 декабря, около четырёх часов вечера.
По данным SHOT, под ударом оказалось село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. 9 снарядов упали в 600 метрах от населённого пункта. 

ВСУ ударили и по двум селам в Брянской области: один снаряд 125 мм оказался рядом с селом Хоромное Климовского района и два — рядом с Красное Климовского района. 

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.  

Ранее сообщалось, что соединения Воздушно-десантных войск РФ при помощи беспилотников «Ланцетов» уничтожили на Херсонском направлении СВО два танка, а также самоходную артиллерийскую установку Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенные на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Читайте также:

В Киеве звучат взрывы и объявлена воздушная тревога

МО РФ: Российские десантники уничтожили с помощью «Ланцетов» бронетехнику ВСУ

Группировка «Запад» уничтожила опорные пункты ВСУ под Купянском
#всу
#украина
#сво
#новости
#обстрел
Читайте нас в
Стало известно о пресечении попытки ротации ВСУ на одном из направлений
Минобороны: войска пресекли три попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
11 декабря 2023, 08:13

Фото: istock / Anna_Anikina

Российские военнослужащие пресекли три попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении спецоперации. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, пишут РИА Новости.

«В ходе активной обороны артиллерийским огнем пресечены три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Золотой Нивы и Новодонецкого», — отметил Гордеев.
Помимо этого, артиллерия ликвидировала  пункты временного размещения 58-й мотопехотной бригады ВСУ у поселка Урожайное, а также уничтожено скопление техники и боевиков 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск в Новомихайловке.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские десантники уничтожили с помощью «Ланцетов» бронетехнику ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также: 

Генерал ВСУ Романенко раскритиковал процедуру мобилизации на Украине

На Украине заявили о бессмысленности действий ВСУ на левом берегу Днепра

Генерал ВСУ Сырский: Русские наступают по всему фронту
#новости
#всу
#вс рф
#военные
#сво
Читайте нас в
В Киеве звучат взрывы и объявлена воздушная тревога
11 декабря 2023, 05:33

Фото: iStock/Ruslan_Lytvyn

В столице Украины прозвучало несколько взрывов, а затем объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Почти сразу после этого тревожные сирены включили и по всей Киевской области. Какие-либо подробности издание не приводит.

До этого, согласно информации «Страна.ua», взрывы были зафиксированы на территории города Южный в Одесской области. При этом воздушная тревога была объявлена сразу в трёх областях Украины: Кировоградской, Одесской и Николаевской.

Накануне, в ночь на воскресенье, взрывы звучали в центральной части подконтрольного Киеву Херсона, а также в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал, что в городе в результате ударов повреждения получил объект критической инфраструктуры.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Читайте также:

«Общественное»: Взрывы слышны в подконтрольной Киеву части Херсонской области

В Одесской области Украины произошли взрывы

Объект критической инфраструктуры повреждён в подконтрольном Киеву Херсоне
#киев
#взрывы
#воздушная тревога
#украина
Читайте нас в
МО РФ: Российские десантники уничтожили с помощью «Ланцетов» бронетехнику ВСУ
11 декабря 2023, 04:54

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Соединения Воздушно-десантных войск РФ при помощи беспилотников «Ланцетов» уничтожили на Херсонском направлении СВО два танка, а также самоходную артиллерийскую установку Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенные на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.




В военном ведомстве уточнили, что операторы БПЛА, профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», прямым попаданием вывели из строя танки и радиолокационную станцию противника.

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» становятся все большей угрозой для живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их боеголовки детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро. Об этом написал Business Insider.

Обозреватели издания отмечают, что новейшие модификации российских беспилотников наносят удары по технике противника, не вступая с целью в непосредственный контакт. Не допуская физического столкновения с корпусом танка или БМП, «Ланцет» обходит дополнительную защиту, не застревает в ней и поражает боевую машину. Беспилотник постоянно совершенствуется и представляет все большую угрозу. Сами украинские военные признают, что боятся этого российского оружия больше всего.

Читайте также:

Business Insider: Российские дроны «Ланцет» становятся большой угрозой для ВСУ

Украинский генерал Кривонос: БПЛА ВС РФ «Ланцет» уничтожают технику ВСУ

Российские военные уничтожили танк ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет»
#беспилотник
#вс рф
#вдв
#всу
#украина
Читайте нас в
Группировка «Запад» уничтожила опорные пункты ВСУ под Купянском
Минобороны: Группировка «Запад» уничтожила опорные пункты ВСУ под Купянском
11 декабря 2023, 03:25

Фото: сайт Минобороны РФ

Расчёты САУ «Мста-С» группировки ВС РФ «Запад» ликвидировали взводные опорные пункты и минометные расчеты ВС Украины на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск «Запад» на данном направлении огнем из самоходных артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и минометные расчеты ВСУ», — цитирует агентство заявление российского оборонного ведомства.

Уточняется, что бойцы группировки «Запад» при круглосуточной поддержки артиллерии продолжают теснить противника на этом участке фронта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Генерал ВСУ Романенко раскритиковал процедуру мобилизации на Украине

Генерал ВСУ Сырский: Русские наступают по всему фронту

На Украине заявили о бессмысленности действий ВСУ на левом берегу Днепра
#сво
#всу
#запад
#россия
#вс рф
#украина
Читайте нас в
Достижения.рф