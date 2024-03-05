Оплата ЖКХ баллами и размещение в отеле: чего россияне не знали о поездках на поезде

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Россиянам, которые предпочитают поездки на поезде, в «Альянсе туристических агентств» рассказали, как минимизировать ущерб при опоздании на рейс, как сделать поездку комфортнее, и что полагается пассажирам при задержке отправления.
Как минимизировать ущерб в случае сдачи билета
Полную стоимость билета можно вернуть в том случае, если поездка была отменена не позднее, чем за 72 часа до отправления. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал почетный президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов.
«Правила возврата денег за железнодорожные билеты известны. Если не было внесено изменений, то за 72 часа до поездки можно вернуть полную стоимость билета. Чем ближе к времени отправления, тем больше поднимается сумма удержания. Если мы собрались ехать, лучше не опаздывать и не переносить поездки, тогда потеря средств будет исключена или минимизирована», - сообщил эксперт.
Накопленными баллами можно оплатить ЖКХ
«Когда мы оплачиваем ж/д билет, то накапливается определенное количество баллов. Их можно использовать в качестве частичной оплаты ЖКХ», - сообщил Гаврилов.
Он также рассказал о том, можно ли использовать один билет дважды.
«Если в билете четко прописан пункт отправления и назначения, если мы его использования и у него нет статуса обратного, то его нельзя использовать повторно», подчеркнул Гаврилов.
Выплаты из-за задержки поезда
«Что касается вылетов самолетов, то там существует практика возмещения поездок, с поездами мы с такими ситуациями не сталкивались», - заявил эксперт.
Рассуждая о том, как происходит возмещение средств за задержку авиарейса, Гаврилов рассказал, что авиакомпании могут временно разместить пассажиров в гостиницах.
«Начиная от четырех часов положено давать какие-то талоны на напитки, от шести часов предоставляется питание. Если задержка рейса измеряется сутками, то приличные авиакомпании обеспечивают размещение людей в гостиницах», - пояснил Гаврилов.
Бесплатные услуги в поезде
Каждый вагон имеет свой класс обслуживания, в зависимости от этого различается набор услуг.
«Есть поезда определенной комфортности, но есть и вагоны. Даже когда мы покупаем ж/д билет, там указано, какие услуги входят в перевозку или дополняют ее. Постельные принадлежности, предметы гигиены – это входит в стоимость проезда. Обычно предоставляется посуда, одноразовые природы для питания», - рассказал эксперт.
Он также добавил, что остальные атрибуты для комфортной поездки пассажирам придется приобретать дополнительно.
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