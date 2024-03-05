Оплата ЖКХ баллами и размещение в отеле: чего россияне не знали о поездках на поезде

Россияне имеют возможность «докупить» недостающий стаж для получения пенсии или надеяться на государственную социальную пенсию, которая гораздо ниже страховой и начинает выплачиваться на пять лет позже. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.