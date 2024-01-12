Россиянам порекомендовали не отправляться в путешествие в Папуа-Новую Гвинею

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Известно, что россияне за помощью в посольство не обращались.
В ночь на 11 января Пауэс Паркоп, который является глава столицы Папуа – Новой Гвинеи города Порт-Морсби, сообщил о беспорядках. Они начались во время забастовки полицейских и военнослужащих. Они выступили против вычетов из их зарплат. На митинг вышли более 200 человек.
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