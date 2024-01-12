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Россиянам порекомендовали не отправляться в путешествие в Папуа-Новую Гвинею

12 января 2024, 08:22
Фото: istockphoto/ANDREYGUDKOV

Фото: istockphoto/ANDREYGUDKOV

Российское посольство дало рекомендацию россиянам не посещать Папуа-Новую Гвинею из-за беспорядков, которые там вспыхнули.
Из-за дестабилизации внутриполитической обстановки россиянам рекомендовали воздержаться от посещения государства до того, как будет урегулирована ситуация. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление диппредставительства.

Известно, что россияне за помощью в посольство не обращались.


Напомним, 15 человек погибли во время беспорядков, которые охватили Папуа-Новую Гвинею.

В ночь на 11 января Пауэс Паркоп, который является глава столицы Папуа – Новой Гвинеи города Порт-Морсби, сообщил о беспорядках. Они начались во время забастовки полицейских и военнослужащих. Они выступили против вычетов из их зарплат. На митинг вышли более 200 человек.

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Дубну включили в программу самого длинного в России водного круиза
11 января 2024, 19:32

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Дубна вошла в программу первого в истории месячного круиза по российским городам. Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
«Анонсирован запуск круиза по России «Сказка странствий» на теплоходе «Николай Некрасов». Это самое длинное организованное путешествие по воде в стране. Оно начнётся в Москве 24 августа, а закончится 22 сентября. За 30 дней туристы посетят 30 городов. В каждом они смогут выбрать экскурсию или совершить самостоятельную прогулку», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Теплоход заедет в Углич, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Елабугу, Сарапул, Пермь, Чайковский, Чистополь, Ульяновск, Винновку, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Старочеркасскую, Ильевку, Астрахань, Никольское, Волгоград, Усовку, Самару, Болгар, Чебоксары, затем - снова в Нижний Новгород, Чкаловск, Кострому, Дубну и вернётся в Москву.

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Московский регион возглавил январский рейтинг направлений для отдыха компаниями
11 января 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Москва и Московская область возглавили список самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе 2024 года. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья, таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

После столицы и Подмосковья идут Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Ялта, Краснодар, Геленджик, Красная Поляна, Анапа и Кисловодск.

По данным сервиса, в январе популярность бронирований компаниями выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 7% увеличилось и число человек в заявке.

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#минкульт мо
#туризм
#отдых
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В Московской области можно попробовать традиционный русский сбитень
11 января 2024, 13:36

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Традиционным русским сбитнем можно согреться в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Гости и жители Подмосковья могут отведать традиционное русское блюдо в «Сбитенной», которая расположена в Троице-Сергиевой Лавре.

«<…>Он изготавливается на основе меда с добавлением разных трав и пряностей: имбиря, мускатного ореха, корицы, кардамона и гвоздики. Гостям предлагается попробовать 4 вида старинного напитка: сбитень, настоянный на тархуне, на цитрусовых, на лепестках дамасской розы и на иван-чае», - отметил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Кирилл Григорьев.

Помимо напитков гости могут попробовать лаврский калач с сытными начинками, салаты, каши и прохладительные напитки монастырского производства «Сергиев канон».

Посетить заведение можно ежедневно с с 9:00 до 19:00.

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#туризм
#подмосковье
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Число бронирований отелей в Абхазии россиянами увеличилось вдвое
10 января 2024, 18:52

Фото: istockphoto.com/den781

В пресс-службе сервиса онлайн-бронирований Ostrovok.ru сообщили, что россияне в январе этого года стали в два раза чаще бронировать отели в Абхазии, чем в аналогичный период прошлого года.
При этом, цена резервирования отеля на ночь в стране также увеличилась на 20%.

Как передаёт Газета.ру, высокие темпы роста бронирования отелей россиянами наблюдаются также в Киргизии и Грузии.

Ранее сообщалось, что на январь этого года россиянами было забронировано на 47% отелей в Мурманске больше, чем на январь прошлого года. Также высокие темпы роста по этому показателю показывают и такие города, как Новосибирск, Краснодар, Кисловодск, Зеленоградск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Калининград.

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#туризм
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#статистика
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Уличный фестиваль «Новогодняя Коломна» собрал более 21 тыс человек
10 января 2024, 18:12

Фото: пресс-служба Минкульта МО

За время проведения фестиваля «Новогодняя Коломна» его посетили 21,5 тыс человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при поддержке которого в рамках проекта «Зима в Подмосковье» проводили мероприятие.
«За девять дней фестиваля его посетили более 21 тыс человек. В исторической части города на территории Коломенского кремля были размещены торговые домики. Свою продукцию представили мастера по дереву, керамике, коже и камню, художники, сыровары и другие профессионалы», – рассказал первый замминистра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.
Он назвал фестиваль одним из долгожданных новогодних событий для жителей и гостей Подмосковья.

Для посетителей проводили дегустации. Гости могли приобрести мёд, коломенскую пастилу, шоколад, рыбную продукцию, мясные деликатесы, сыры, ягоды, грибы и многое другое.

Фестиваль проходил с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024-го. В его рамках было продано 500 кг фермерских продуктов и 1,5 тыс товаров от мастеров рукоделия и художников.

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Петербург стал самым популярным внутренним направлением в новогодние праздники
10 января 2024, 14:34

Фото: istockphoto/Tatiana Terekhina

Самым популярным туристским направлением для россиян в новогодние праздники стал Египет. Среди внутрироссийских направлений, как и год назад, лидирует Санкт-Петербург.
В ТОП-3 среди поездок внутри России на новогодних каникулах вошли также курорты Большого Сочи и Красной Поляны, сообщают «Известия». Согласно данным, полученным изданием от компании «Росгосстрах» и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, 25% россиян предпочли для рождественского отдыха Египет, 22% — российские регионы, 14% — Объединённые Арабские Эмираты, 13% — Турцию и 11% — Таиланд.

Средний чек за тур на египетские курорты составил 220,5 тысяч рублей. В прошлом году эта цифра равнялась 161,5 тысячи рублей. Самым дорогим стал тур в Таиланд — 326 тысяч рублей. Средний чек по России составлял около 86,6 тысячи рублей.

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#регионы
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Почти на 50% выросло число бронирований отелей россиянами в Мурманске
09 января 2024, 19:31

Фото: istockphoto.com/Andrey_Ivanov

В пресс-службе сервиса онлайн-бронирований Ostrovok.ru сообщили, что на январь этого года россиянами было забронировано на 47% отелей в Мурманске больше, чем на январь прошлого года.
Также высокие темпы роста по этому показателю показывают и такие города, как Новосибирск, Краснодар, Кисловодск, Зеленоградск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Калининград.

Как передаёт Газета.ру, в топ городов по числу бронирований на январь этого года таже вошли Москва, Нижний Новгород, Эсто-Садок, Ярославль.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что самый дорогой зарубежный тур в минувшем году продали за 24,5 млн рублей. Так, за эти деньги российская семья из шести человек отдыхала с апреля по июль в турецком Белеке в пятизвездочном отеле Maxx Royal Belek Golf Resort.

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АТОР: самый дорогой зарубежный тур в 2023 году продали за 24,5 млн рублей
09 января 2024, 17:02

Фото: istockphoto/slava296

Самый дорогой зарубежный тур в минувшем году продали за 24,5 млн рублей.
Эту информацию сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

За эти деньги российская семья из шести человек отдыхала с апреля по июль в турецком Белеке в пятизвездочном отеле Maxx Royal Belek Golf Resort. Отель для гостей работал по системе «ультра все включено». В цену вошли и расходы на перелет.

За 22,4 млн рублей семья из пяти человек провела на Мальдивах 15 ночей в июне.

Более 22,3 млн рублей заплатили четверо туристов за путешествие длиной в 8 дней на швейцарский горнолыжный курорт Кран Монтана в декабре.

За 6,5 млн рублей 11 путешественников проведут 12 дней в экспедиционном речном круизе по Сибири в августе 2024 года.

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#деньги
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Американцы массово отправились в Казахстан
Минтуризма Казахстана: турпоток из Америки в страну вырос на 54%
09 января 2024, 11:53

Фото: istockphoto/cosmopol

Туристы из Америки устремились в Казахстан.
С января по сентябрь минувшего года туристический поток из США взлетел на 54%. Об этом проинформировало министерство туризма и спорта Казахстана.

Всего в Казахстан приехали 28 тысяч американцев. За тот же период 2022 года туристы совершили 18 тысяч визитов.

Но на первом месте по турпотоку оказалась Россия. В Казахстан из РФ прибыли около 357 тысяч туристов. В тройку лидеров попали Китай (75 тысяч визитов) и Турция (41 тысяча). В Казахстан отправлялись и туристы из Индии (34 тысячи поездок).

Всего за 9 месяцев 2022 года Казахстан принял 835 тысяч иностранных гостей. Что на 37% больше, чем в январе-сентябре 2022 года.

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#казахстан
#сша
#туризм
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