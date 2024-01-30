Опрос: Россиянам для комфортной жизни нужно жильё площадью до 100 кв м

Фото: istockphoto.com/Nuttawan Jayawan
Опрос аналитиков медиахолдинга Rambler&Co показал, что для комфортного проживания 34% респондентов необходима квартира от 80 до 100 кв. м.
При этом, для 31% будет достаточно 50-70 кв. м, для 16% комфортной площадью будет от 110 до 140 кв. м.
Как передаёт RT, для многих опрошенных важны малая этажность здания, развитая социальная инфраструктура здания, расположение дома в центре города, а также наличие рядом станции метро.
В исследовании поучаствовали 23 367 интернет-пользователей.
Ранее аналитики сервиса tutu пришли к выводу, что после январских праздников самым популярным направлением из Москвы является Санкт-Петербург.
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Как передаёт RT, для многих опрошенных важны малая этажность здания, развитая социальная инфраструктура здания, расположение дома в центре города, а также наличие рядом станции метро.
Ранее аналитики сервиса tutu пришли к выводу, что после январских праздников самым популярным направлением из Москвы является Санкт-Петербург.
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Мелисса Тимофеева