Опрос: Россиянам для комфортной жизни нужно жильё площадью до 100 кв м

Путёвки в санаторий по льготе смогут получить в 2024 году около 12 тысяч жителей Московской области, для этого в бюджете предусмотрено более 370 млн рублей. Об этом рассказал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, сообщает пресс-служба областного парламента.